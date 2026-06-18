La incertidumbre con el mercado salpica a los test de MotoGP en Brno

MotoGP afronta en Brno la novena prueba del Mundial 2026 con los primeros test con las 850 c.c. a la vista. El primer contacto con los prototipos de 2027 será este lunes en el trazado checho y aunque todos los equipos necesitan avanzar en sus proyectos, la incertidumbre sobre el mercado marcará esta cita.

La gran pregunta en la llegada de los pilotos a Brno era si estaban confirmados para los test y las respuestas han sido tan dispares como sorprendentes. Los de este lunes 22 de junio serán los primeros test para los pilotos oficiales con los prototipos del próximo curso, momento en el que se dará el cambio de reglamentación en MotoGP. Entre otras cosas, la cita en Brno permitirá a los participantes probar los neumáticos Pirelli que entran en el campeonato en 2027 como sustitutos de Michelin, y aunque habitualmente serían los pilotos con contrato vigente para el curso siguiente los que realizarían estas pruebas, en esta ocasión, por primera vez, lo harán pilotos que podrían cambiar de equipo el próximo año.

Teniendo en cuenta que todavía no se han hecho oficiales los movimientos de mercado, algunos equipos han decidido poner en pista a sus pilotos actuales. Es el caso de Pedro Acosta y Joan Mir, quienes ya han sido confirmados por KTM y Honda, respectivamente. El murciano, según los rumores, correrá el próximo curso en Ducati junto a Marc Márquez; mientras que el balear, al igual que su compañero Luca Marini, no formarán parte de la dupla oficial del Honda Castrol HRC en 2027. De esta manera, por primera vez, un piloto accederá al desarrollo de una moto con la competirá.

"Si surge la oportunidad y quieren que me suba, me subiré. Todo lo que sea ayudar en que la moto mejore es bueno para mi. Me dará un poco la opción de conocer la moto (nueva), conocer un poco los neumáticos, y ver también cómo van las demás motos. Al final, los toros desde la barrera es muy complicado saber cómo van", explicó Acosta en declaraciones que recoge 'Motorsport', al ser cuestionado sobre el asunto. El murciano, estará acompañado por Pol Espargaró, uno de los probadores de la marca austríaca.

Acosta y Márquez celebran su podio en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aprilia, por su parte, contará con su primer piloto, Marco Bezzecchi, uno de los pocos que tiene confirmado su futuro, tras firmar hace unos meses su renovación. La casa de Noale ha pedido también a Raúl Fernández que pruebe la RS GP27 de 850cc, pese a que el piloto madrileño podría estar fuera del TrackHouse al final de esta temporada. La otra opción es que Lorenzo Savadori, piloto probador de la marca, acompañe a Bezzecchi.

Ausencias destacadas

En el otro lado de la moneda se encuentra Pecco Bagnaia. El actual piloto del Ducati de fábrica pasará en 2027 a las filas de Aprilia y tal y como él mismo confirmó, no ha sido convocado por la escudería de Bolonia para estos importantes test. Tampoco estará Maverick Viñales, quien a estas alturas desconoce cuál será su situación en KTM de cara al próximo año. "No lo sé, no lo creo. El equipo no me lo ha dicho. El vuelo lo tengo el domingo", afirmó el de Roses al ser preguntado sobre su presencia en la pista checa este lunes.

Cambios en MotoGP para 2027 / MotoGP

"No estaré aquí para la prueba, no porque no quiera, sino porque no puedo", afirmó el italiano, visiblemente decepcionado. «"l verdadero problema no es perderme la 850, sino no poder probar los Pirelli. Sería mejor rodar con la 1000 cc y probar los neumáticos, pero no está permitido. Creo que Michelin no quiere comparaciones entre marcas. Es una pena porque no usamos Pirelli en los entrenamientos, así que desconozco su comportamiento. Llegaremos a Valencia completamente desprevenidos, con solo un día de pruebas el 1 de diciembre. Es una decisión extraña", argumentó.

En ausencia de Pecco, Ducati pondrá sobre la pista este lunes a Marc Márquez y Fermín Aldeguer, las dos únicas piezas que continuarán en la marca el próximo año. El murciano, actualmente en Gresini, será confirmado próximamente como piloto del VR46, por lo que, aunque cambie de equipo, continuará como bajo el paraguas de Ducati a diferencia de Fabio DiGiannantonio, Marco Morbidelli y Àlex Márquez, los otros pilotos actuales de la escudería.

Sin equipo por el momento para el año que viene está Álex Rins, que tampoco ha sido convocado por Yamaha para subirse al prototipo de 2027. La marca nipona, según avanzan algunos medios, estará compuesta por Toprak Razgatlioglu, piloto del Pramac, y Augusto Fermández, probador de la escudería. De esta manera se queda fuera Fabio Quartararo, el jefe de filas del equipo, que el curso que viene correrá en Honda.