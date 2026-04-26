Un implacable Senna Agius se lleva la segunda victoria consecutiva

No hubo victoria española en el Gran Premio de España en la categoría de Moto2. Y no lo hubo, porque un Senna Agius en buena racha no lo permitió y consiguió su segunda victoria del curso tras la sumada en Estados Unidos. El australiano se impuso en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto ante su compañero de box y líder de la categoría, Manuel González. Tampoco Collin Veijer, 'poleman', pudo frenar a la dupla del IntactGP y vio caer la bandera a cuadros en la tercera plaza.

Partía desde la 'pole' Collin Veijer (1:39.101), quien guarda grandes recuerdos del trazado andaluz tras ganar en la categoría de Moto3 en 2024. Pero Manuel González (Intact GP), líder del campeonato, salía con todo desde la tercera plaza para colocarse primero. Perdía cinco plazas Alex Escrig (Forward Racing), quien se quedó a solo 57 milésimas de llevarse la 'pole' y partía segundo.

Mientras tanto, Alberto Ferrández (Pramac Yamaha) salía desde el 'pit lane' tras la sanción que recibió por provocar una caída múltiple en Estados Unidos y David Alonso (Aspar Team) protagonizaba una mala salida, tras salir sexto y caer hasta la décimocuarta al terminar la primera vuelta.

Por delante, Senna Agius (IntactGP) adelantaba a 'Manugass', su compañero de equipo, para ser segundo. En el grupo trasero, de hasta siete pilotos, se encontraba la emoción. Escrig adelantaba al límite a Alonso en la curva 1, provocando que la acción fuese investigada por los comisarios tras la carrera. Mientras, por delante, en el quinto giro, soltó los frenos Agius en la nueve para sobrepasar a Veijer, pero no lo logró. El neerlandés se encontraba en un altísimo nivel.

Aron Canet (Marc VDS) se iba al suelo en el séptimo giro, en la curva 8 del trazado, provocando la bandera amarilla en el tercer sector. Al siguiente giro, en la curva Dani Pedrosa (la 6), Barry Baltus se iba al suelo... ya una gran velocidad, en la curva once, el destino de Alonso López sería el mismo.

La cuarta plaza se estaba disputando entre Escrig y Celestino Vietti (SpeedRS Team), mientras en el grupo de detrás David Alonso, que había podido remar hasta la séptima plaza, realizó un adelantamiento sobre Izan Guevara (Pramac Racing) en la ocho, en la vuelta número 10. Dani Holgado (Aspar Team), se asentaba en la octava plaza, tras el mallorquín.

Escrig, en problemas con sus neumáticos, fue adelantado por Alonso, quien a su misma vez ya era quinto. En el giro 14 hubo cambios significativos en el podio. Agius adelantaba a Veijer por el interior en la curva Aspar, la 8, y aprovechando el momento de debilidad, 'Manugass' hacía lo mismo con el piloto del Red Bull KTM Ajo. Adelantamiento doble para los pilotos el Intact, que lograban irse a cinco décimas del neerlandés.

Se encontraba bien con los neumáticos Alonso, quien conisguió asaltar la cuarta plaza al sobrepasar a Vietti a falta de cinco giros... y le recortaba siete décimas a Vietti, con el podio en el horizonte, pero aún lejos, a cuatro segundos. Por detrás su compañero de equipo, Holgado, tenía problemas y caía hasta la undécima plaza en pocas curvas, siendo superado por Tony Arbolino (Fantic) y Iván Ortolà (MSI).

A dos giros del final, Agius seguía asentado en la primera plaza, en busca de su segunda victoria de la temporada tras la que ya logró en Estados Unidos. Se iba a casi un segundo y, finalmente, el australiano vio caer la bandera a cuadros primero. 'Manugass', aún líder (con 9,5 sobre el vencedor de la carrera), fue segundo y Veijer completó el podio. Se quedó a dos segundos del podio David Alonso, quien protagonizó una brillante remontada.