Un impecable David Alonso consigue su primera 'pole' en Moto2 tras irse al suelo

Brutal 'pole position' de David Alonso (1:57.718), campeón del mundo de Moto3 en 2024, tras irse al suelo en los primeros instantes de la clasificación en el Circuito de Brno (República Checa). El piloto del Aspar Team se anotó su primer reloj en la categoría de Moto2 tras haber logrado en el pasado otras siete en Moto3. Le acompañarán en la primera plaza el piloto local Filip Salac y su compañero de equipo, Dani Holgado.

Con 32 grados en el ambiente y 50 en el asfalto, salían a pista para la Q1 los pilotos de la categoría intermedia. La primera sesión de clasificación, reunía a varios pilotos españoles con la esperanza de hacerse con uno de los cuatro billetes que daban el pase a Q2. A falta de cinco minutos del final, David Muñoz comandaba la tabla de tiempos con un registro de 1:58.623, con Ayumu Sasaki, Luca Lunetta y Sergio García Dols, recién operado de su síndrome compartimental de su brazo derecho.

Precisamente, el piloto del Gresini Racing daba un golpe sobre la mesa con un registro de 1:58.559, bajando 64 milésimas el tiempo de Muñoz. Finalmente, las cosas no cambiaban demasiado y los cuatro pilotos eran los que lograban pasar a Q2, dejando a Adrián Huertas a 50 milésimas de la cuarta plaza. Tampoco pasaron Ángel Piqueras, Aron Canet o Alberto Ferrández, quienes saldrán muy retrasados en parrilla (20º, 23º y 25º, respectivamente.

La Q2 comenzó con un David Alonso muy incisivo que, a poco más de diez minutos para el final, lograba pulverizar el récord de pista con un giro de 1:57.718... pero el hispano-colombiano, que venía como un tiro, se iba al suelo justo después de su 'tiempazo', en la curva 1. Sin consecuencias físicas para el '80', que volvía a box.

Poco después, en la curva 8, también se iba al suelo su compañero de equipo, Dani Holgado, quien se situaba en la tercera plaza en el momento de la caída, a cerca de dos décimas del otro piloto del Aspar Team. Filip Salac se interponía entre ellos.

Pudieron volver a pista Alonso y Holgado para el último 'time attack'. En ese momento, el líder del campeonato, Manuel González, se encontraba en quinta plaza. Pocas sensaciones para el madrileño, que no terminaba de sentirse del todo cómodo con el neumático medio. Tenía que mejorar cerca de medio segundo su registro si quería hacerse con la segunda 'pole' del curso. Su rival directo, Izan Guevara, era sexto.

Precisamente, el mallorquín era desplazadeo por Iván Ortolà, quien vio caer la bandera a cuadros en sexta plaza. Partirá séptimo en parrilla mientras 'ManuGasss' remontaba hasta la cuarta plaza. No hubo cambios en las tres primeras plazas.