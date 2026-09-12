Un imparable Almansa conquista la sexta 'pole' del curso en Misano

No hay nadie más constante esta temporada en la jornada del sábado que David Almansa. El piloto manchego logró en Misano la sexta 'pole position' del curso, la octava en su trayectoria en Moto3. El piloto del IntactGP partirá desde la posición de privilegio tras parar el crono en 1:40.612, y compartirá primera línea de parrilla con Brian Uriarte y Joel Kelso. Máximo Quiles, líder del campeonato, saldrá quinto.

La Q1 empezaba con nombres destacados en ellam, como el de Álvaro Carpe. El segundo clasificado en la lucha por el título, se encontraba en ella tras clasificar en 18º plaza en una jornada especialmente complicada. Ponía la directa rápidamente para hacerse con el mejor registro con un 1:41.850. Varios españoles también se encontaban en la sesión, como Jesús Rios y Marcos Uriante, quien pronto lograban situarse a la estela del murciano. Pero no duró demasiado el triplete español.

Pero hicieron acto de presencia rostros como el rapidísimo Hakim Danish y Yamanaka. Y finalmente, clasificaron junto a Carpe, quien fue primero, y Ríos, que se hizo con el último billete disponible.

Nadie quería tomar la iniciativa de salir a pista el primero en la Q2. Tardó el grupo en hacerlo, y mientras la mayoría salía a la vez, Máximo Quiles, el líder del campeonato, llevaba a cabo su propia estrategia para salir solo y no tener a quien lo siguiese.

El irlandés Casey O'Gorman ponía el primer mejor registro con un 1:41.858. Pero en la siguiente vuelta muchos pilotos venían en casco rojo. De hecho, Valentín Perrone ponía el 1:41.548, mientras que Quiles se situaba en la octava plaza mientras rodaba en soledad y sin aprovechar el rebufo del grupo.

A siete minutos del final de la sesión, Jesús Ríos, quien venía fresco de la Q1, se iba al suelo en la curva 10 del trazado, mientras que David Almansa rebajaba 79 milésimas el tiempo de Perrone... y el hispano-argentino se veía desplazado hasta la cuarta plaza. Todo estaba muy apretado en las primeras posiciones.

Uriarte, quien venía para reventar el récord de pista, se quedó a 29 milésimas del manchego. Quiles lograba asaltar la cuarta plaza, y Almansa seguía rebajando su mejor registro para dejar al cántabro del Red Bull KTM Ajo a 0.217. El austrialiano Joel Kelso lograba meterse en la tercera plaza, a más de tres décimas de David, para desplazar a Perrone, cuarto.

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No mejoraba Máximo Quiles, quien finalmente vio caer la bandera a cuadros en quinta plaza, a poco más de medio segundo del tiempo de referencia. Consiguió, eso sí, tener por detrás a su rival por el título. Álvaro Carpe terminó en la novena posición y tendrá que remar para estar en las posiciones delanteras mañana.