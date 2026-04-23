La impactante imagen del brazo de Marc Márquez tras su lesión en Texas

Más de tres semanas ha durado el parón que ha enfrentado MotoGP entre la última carrera en Estados Unidos y el próximo Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en el histórico Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Cerca de un mes que los pilotos han aprovechado para descansar y seguir entrenando, o en el caso de Marc Márquez, para seguir recuperándose de la lesión que sufrió en Mandalika (Indonesia) el pasado curso 2025. Y de la posteriror sufrida durante el fin de semaana en el Circuito De Las Américas.

El nueve veces campeón, siete en la categoría reina, terminó con mal pie la temporada 2015. El '93' sufrió una caída en el Gran Premio de Indonesia después de que Marco Bezzecchi lo embistiese por detrás durante la primera vuelta de la carrera. Todo terminó con una lesión en el hombro derecho que le impidió continuar con la temporada, por lo que se perdió los cuatro grandes premios restantes y también el inicio de la campaña 2026 con el test de pretemporada que se realizó en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Un inicio de 2026 lleno de trabas

Este inicio de curso 2026 ha estado lleno de infortunios para el de Cervera, quien solo logró subirse a lo más alto del podio en la carrera al sprint en Brasil y ha sufrido otros contratiempos como el pinchazo de rueda trasera en Tailandia o la penalización en Texas, uno de sus trazados talismán, tras irse al suelo durante la carrera del sábado y llevarse puesto a Fabio Di Giannantonio.

El catalán ya hace reset y tras seguir con su recuperación, se personificó este jueves en la sala de prensa de Jerez, donde mostró a los medios de comunicación presentes cómo se encuentra el brazo derecho que por tantas operaciones ha pasado en los últimos años y que también se lesionó durante el Gran Premio de los Estados Unidos, tras una dura caída a una alta velocidad en la curva 10 del trazado texano.

El '93' presenta una herida en el antebrazo que aún está cicatrizando y que fue fruto a la caída sufrida durante la primera sesión del viernes. De alguna manera, aquel inicidente ya condicionó todo el fin de semana y los 'feelings' del catalán a lomos de la Desmosedici GP26. Además, tal y como se puede apreciar en las imágenes compartidas por Germán Garcia, periodista de 'Motorsport', la herida no fue pequeña.

"Estoy a un nivel óptimo para competir al máximo"

Por su parte, el catalán se mostró optimista en su recuperación y espera que este fin de semana sirva para dar un paso hacia adelante. "Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable como para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista", dijo ante la prensa presente, tal y como recoge el medio antes citado.

No se lo pondrán nada fácil los pilotos de Aprilia, que acumulan cinco victorias consecutivas. Especialmente Marco Bezzecchi. "Yo no estoy en la posición de parar a Bezzecchi, sino que creo que, por ejemplo, Jorge Martín está más en esa posición. Yo no he hecho ni un podio en domingo este año, entonces con eso no puedes optar ahora a ganar una carrera. Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto con Bezzechi, que ha liderado todas las vueltas, a unas Aprilia que están yendo muy rápido, pero a ver si poco a poco podemos dar pasitos y estar más cerca de ellos. Este será el objetivo", expresaba el catalán.