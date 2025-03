El ilusionante dato al que se agarra Marc Márquez para ganar el Mundial

Marc Márquez dejó claro desde la primera carrera de la temporada de MotoGP en Tailandia que es un claro candidato a ganar el Mundial este 2025. Vestido de rojo y con el equipo oficial de Ducati, el grande de los Márquez se llevó la victoria en Burriam, con su hermano Àlex en la segunda posición, y su compañero de equipo Pecco Bagnaia cerrando el podio. Con este resultado y las sensaciones de todo el fin de semana, Marc aspira a ganar su noveno mundial de motociclismo, el séptimo de Moto GP. Y por ello, existe un dato que ilusiona a los amantes de las motos.

Y es que según la hemeroteca, siempre que Marc Márquez ha ganado la primera carrera del año, tanto en 2012 en Moto2 como en 2014 en MotoGP, terminó la temporada en lo más alto de la clasificación proclamándose campeón del mundo. Este 2025 empieza de la misma forma, y ya se empieza a especular con sus posibilidades de escribir su nombre de nuevo en el histórico cilindro de MotoGP.

En otro de los datos históricos del fin de semana, Marc Márquez consiguió en Burriam su 112ª presencia en el podio en MotoGP, igualando a Dani Pedrosa como tercer piloto con más podios totales a lo e elargo de la historia en la máxima categoría, solo superados por Valentino Rossi, con 199 y Jorge Lorenzo, con 114. Marc, con 89 victorias sumando la de este domingo, está a una sola victoria de igualas las 90 de Ángel Nieto.

Con el resultado de este domingo, además, ha sido la primera vez que dos hermanos quedan primero y segundo en la categoría reina del motociclismo, y además por partida doble, ya que ya lo hicieron este sábado en la carrera al sprint.

"Ha sido un fin de semana perfecto", decía Àlex tras la carrera. "Estoy seguro de que no se puede luchar por el Mundial. No me vas a engañar. Quedan 21 carreras, que son muchas. Estamos a medio pasito de Pecco y Marc pero ellos tienen algo más."

"Es el top1 de momentos de felicidad en toda mi carrera", comentaba Marc. "No me quiero emocionar. Suelo pensar en mis padres. Mi madre seguro que está llorando en casa... Estoy muy contento de iniciar esta nueva etapa con Ducati. Y para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Mi hermano Àlex se lo ha ganado él. Sé lo que ha trabajado por esto. Por eso la felicidad es inmensa. No hay nada más que esto. Poder compartir esto con él... Mi abuelo lo estará viendo desde el cielo".

"Mi último Mundial lo celebré en Tailandia. Después, el infierno. Y este año me siento con velocidad, confiado, con calma. Lo que venga, bienvenido sea. Si no puedo ser el campeon a final de año, la vida sigue. Que me quiten lo bailado. Si eres feliz, todo sale más fácil", añadía tras la carrera.

Todo indica que será un año histórico en Cervera y en la casa de los Márquez. Encima de la Ducati, los dos hermanos son imparables y así lo han demostrado en Tailandia. Ahora solo falta que puedan tener la misma continuidad el resto de la temporada.