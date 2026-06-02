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MOTOGP

Iker Lecuona sustituirá a Álex Márquex en el GP de Hungría

El menor de los hermanos Márquez, que ya se perdió Mugello, tras su grave accidente en el GP de Catalunya, tampoco estará en Balaton Park, donde Iker Lecuona le relevará en Gresini

Iker Lecuona toma el relevo de Álex Márquez en el GP de Hungría

Iker Lecuona toma el relevo de Álex Márquez en el GP de Hungría

Laura López

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Tras su grave accidente en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, Álex Márquez sigue recuperándose de sus lesiones. El piloto de Gresini se perdió ya el GP de Italia, en Mugello, el pasado fin de semana, y tampoco estará en Hungría, donde tiene nuevo sustituto.

Michele Pirro, piloto probador de Ducati en MotoGP, se subió a su moto en Mugello, mientras de cara a la cita de Balaton Park, Gresini ha anunciado que será Iker Lecuona el que tome el relevo del menor de los hermanos Márquez.

Actualmente Lecuona se encuentra disputando el Mundial de WorldSBK de la mano del Aruba.it. El valenciano, que marcha segundo en la general del campeonato por detrás de su compañero Nicolò Bulega, regresará así al paddock de MotoGP después de despedirse en 2021, tras dos temporadas en la categoría reina.

En 2023 ya volvió puntualmente a MotoGP para pilotar la moto de Marc Márquez en el Gran Premio de España y como sustituto de Joan Mir en el GP de los Países Bajos.

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Al coincidir con la ronda de Aragón de WorldSBK, Lecuona no estuvo disponible para sustituir a Álex Márquez en Mugello, pero esta semana Superbikes se toma un respiro y el valenciano ha podido aceptar la propuesta de Gresini.

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