Hungría, el territorio de Marc Márquez que Aprilia amenaza con conquistar

Sin tiempo suficiente para digerir lo ocurrido en Mugello (Italia) la pasada semana, la parrilla de MotoGP aterriza este fin de semana en Balaton Park (Hungría) por segunda vez en la historia, en un circuito en el que tan solo Marc Márquez conoce la victoria.

Se trata de un trazado de esos que, a priori, tendría que estar marcado en rojo para el piloto de Cervera, nueve veces campeón. Y es que, con 4,08 km de longitud y un total de 17 curvas, cuenta con diez de estas de izquierdas, la especialidad del ‘93’ y en las que se siente más cómodo.

Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta en el podio del GP de Hungría de 2025 / Tamas Vasvari / EFE

Será importante para él probarse en un circuito favorable a su estilo de pilotaje. El mayor de los hermanos Márquez aún se recupera de su doble intervención en el pie y hombro derecho, tras una dura caída en Le Mans (Francia) hace algo menos de un mes. En aquel golpe, el catalán se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho, algo que aceleró un paso por quirófano que ya tenía programado para extraer un tornillo roto de una intervención anterior en su brazo derecho. El objeto estaba oprimiendo su nervio radial, convirtiendo las caídas y la inconsistencia en algo habitual.

Regresó en Mugello, donde fue cuarto en parrilla, quinto en la sprint y séptimo en la carrera dominical. Nada mal teniendo en cuenta de dónde venía y las dudas que tenía de reaparecer en un circuito tan exigente y rápido como Mugello. Habrá que ver hasta donde es capaz de llegar Marc en Hungría. El pasado curso firmó un doblete en victorias tras llevarse la ‘pole’.

¿La victoria 100 de Márquez y del Ducati Lenovo?

Pensar en la victoria un año después es arriesgado, pero en caso de lograrlo, conseguiría su victoria número 100 en la categoría. También el Ducati Lenovo podría convertirse en centenario si tanto Marc como Pecco Bagnaia logran la victoria. El '63', bicampeón del mundo en la categoría reina, llega con buena inercia. Consiguió dos podios consecutivos en Barcelona e Italia, los primeros desde el pasado GP de Japón de 2025. Un Pecco que parece empezar a entenderse de nuevo con la Desmosedici pero que el pasado curso sufrió de lo lindo en Balaton Park, quedándose fuera de la Q2 y metiéndose a duras penas en el 'Top 10' de la carrera dominical.

No lo tendrán fácil en Borgo Panigale... y no solo por la recuperación de Marc. Aprilia se encuentra en un excelente estado de forma. De hecho, Marco Bezzecchi ya suma 173 puntos en la lucha por el campeonato, 17 por delante de Jorge Martín. Marc Márquez ya se encuentra a 102 puntos en la lucha por el campeonato... a falta de quince citas, en las que se reparten 555 puntos.

Álex Márquez, aún de baja

No hay quien frene a los pilotos de Noale, y es que en siete carreras disputadas hasta la fecha, cinco han recaído en su box (cuatro de ‘Bezz’, una de ‘Martinator’). Las otras dos, han recaído en manos de pilotos Ducati. Uno de ellos, Alex Márquez. El menor de los hermanos más reconocidos del 'paddock' aún será baja por su grave accidente en Montmeló, y será sustituido por Iker Lecuona. La victoria restante se la llevó Fabio di Giannantonio, del VR46, en Barcelona. Precisamente, el piloto romano se ha mostrado muy consistente en este inicio de curso, con otros dos podios dominicales que le colocan tercero en el mundial.

Sin perder de vista a Acosta

Tampoco se podrá perder de vista a Pedro Acosta. Pese a que la KTM RC16 parte con gran desventaja respecto a las motos italianas, el 'Tiburón de Mazarrón' es cuarto en el campeonato, siendo el único de la fábrica austríaca en mostrarse competitivo de forma regular. Tan solo le falta la victoria dominical para rematar. Al sprint, ya se la llevó en Tailandia. En Hungría, el pasado curso, se llevó uno de los cinco podios que logró a lo largo del curso. Habrá que meterlo en la lucha.