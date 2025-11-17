Los 'hospitality' de MotoGP: el ‘backstage’ donde se cocina la vida del 'paddock'

Solo quien conoce de cerca lo que es un 'paddock' de MotoGP puede hacerse una idea del ambiente que se respira en él. Se trata de una 'mini ciudad' ambulante en la que conviven pilotos y sus familias, mecánicos, periodistas y todo el personal relacionado con el campeonato durante los cuatro días que dura un Gran Premio. Más de 3.000 personas se reúnen en él para trabajar. Y lo equivalente a sus casas, serían los 'hospitality'.

Durante las jornadas de martes y miércoles previas al Gran Premio, todos los equipos de las tres categorías desplazan hasta el 'paddock' sus camiones. Como si de la Feria de Abril se tratase, montan sus propias casetas, que están ya listas para el 'media day' del jueves. El circuito se tiñe de distintos colores y de imponentes edificaciones en las que, durante el fin de semana de carreras, se refugian los miembros de los equipos, sus invitados y los propios pilotos.

El 'paddock' de Valencia / EFE

Los hay de todos los colores. Más modernos, más tradicionales y alguno que otro más atrevido pero todos comparten algo: son el refugio de todas aquellas personas que dejan atrás sus casas durante 22 fines de semana al año.

Pero, ¿qué se esconde tras los famosos 'hospitality'? Durante el día, grandes cantidades de comida quedan expuestas en sus bandejas, para que todos sus invitados no se queden con hambre: pasta, guisos, ensaladas con gran decoración y, en el caso del Aspar Team (el equipo valenciano por excelencia), paella y fideuá.

Por la mañana, se sirven exquisitos 'capuccinos' que impregnan su alrededor con aroma del mejor café italiano, de donde provienen la gran mayoría de los trabajadores. Churros y gofres se amontonan en las bandejas mientras las familias e invitados pueden seguir desde las pantallas instaladas en el comedor toda la acción en pista, sin la necesidad de hacerlo en el barullo del box. También se puede encontrar en ellos algún que otro actor, cantante o influencer reconocido.

Al interior de estas 'casetas' solo puede acceder aquel que sea conocido de algún miembro del equipo y los invitados de este, y algunos de ellos también abren sus puertas para que la prensa acreditada pueda desayunar bien para afrontar la larga jornada laboral que les espera.

Pero por la noche, también sirve de zona de desconexión para todos aquellos que trabajan duro durante el día. Es habitual que el sábado, mecánicos e ingenieros se relajen en los cómodos asientos de los 'hospitality' para compartir un vino, cerveza o cocacola. Cada cual con lo que prefiera. Algunos de los rostros más reconocidos del 'paddock' ofrecen su versión más relajada durante las últimas horas de la tarde.

Un ambiente más relajado

Y no solo en las 'casetas' de los equipos. Las marcas también tienen las suyas. Es el caso de Estrella Galicia o Alpinestars, dos de los patrocinadores más potentes del 'paddock'. En cuanto a la marca de cerveza gallega, incluso deleita a sus invitados con musica en directo y picoteo, siendo habitual su 'pulpo party' en el que su exquisito pulpo a la gallega se convierte en el protagonista. Y es que, en definitiva, hay tiempo para todo en las carreras.