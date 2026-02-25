La hornada que viene: los pilotos a tener en cuenta para llegar a MotoGP

El Circuito de Buriram acogerá este fin de semana el primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP en el que Marc Márquez parte como principal candidato al título tras conquistar la mítica Torre de Campeones el pasado curso. Su hermano menor, Àlex, y Marco Bezzecchi serán dos de los pilotos que van a ponerle las cosas complicadas al de Cervera. No obstante, la emoción no se centra solo en la categoría reina. Moto2 y Moto3 también tienen auténticas promesas en sus parrillas que no hay que perder de vista que podrían tanto llevarse el título como recalar en la categoría reina a corto plazo. Y pese a que son muchos los que podrían terminar en la categoría, hacemos un repaso de los más sonados.

Manuel González

Si hablamos de Moto2, inevitablemente hay que señalar a Manuel González. El piloto madrileño, nacido el 4 de agosto de 2002 en la capital, luchó hasta el último Gran Premio de la temporada 2025 por el título. Finalmente se lo llevó Diogo Moreira con una ventaja de 30 puntos, pero 'ManuGasss' fue el líder de la categoría durante gran parte del curso, llevándose siete poles, cuatro victorias y cinco podios. Cabe destacar que ya tiene experiencia a la hora de ganar títulos, puesto que se llevó el de Supersport 300 en 2019, convirtiéndose en el campeón mundial más joven de la historia. Llegó a probarse al manillar de una MotoGP en junio de 2025, con la Aprilia RS-GP del Trackhouse, en Motorland Aragón.

David Alonso

Aspar Team tiene en sus filas dos joyas y dos sólidos candidatos a dar el salto a la categoría reina a corto plazo. El primero de ellos es David Alonso (Madrid, 25 de abril de 2006). El campeón del mundo de Moto3 de 2024, que corre bajo la bandera colombiana, sufrió el pasado curso el cambio de la categoría inferior a la intermedia, donde las motos son más complejas y pesadas y los tiempos suelen estar más apretados. A pesar de ello, logró una victoria y cuatro podios. En las quinielas para 2027, varios pilotos de MotoGP lo han situado ya en la categoría reina, por lo que podría ser uno de los que diesen el salto de forma inminente.

Dani Holgado

En el otro lado del box de Alonso se encuentra Dani Holgado (Sant Vicent del Raspeig, 27 de abril de 2005). El piloto alicantino ya impresionó al llevarse el título del FIM CEV Moto3 Junior World Championship en 2021 y también durante su etapa en Moto3, en la que siempre se encontraba luchando por el podio. El pasado curso, en su primera campaña en Moto2, logró dos victorias y otros siete podios, sumando un total de 208 puntos para ser sexto en la clasificación y llevarse el título de 'Rookie of the year'. También es otro de los nombres que suenan con fuerza para subir a MotoGP en 2027.

Celestino Vietti

Celestino Vietti (Cirié, Italia, 13 de octubre de 2001) es ya uno de los veteranos de la categoría intermedia y otro de los nombres que suenan con fuerza para subirse a lomos de una MotoGP. El italiano, que afronta su sexta campaña en la categoría intermedia (segunda con el SpeedRS Team) forma parte de la academia de Valentino Rossi, por lo que muchos ya le sitúan en el VR46 en 2027. En Moto2 acumula 8 victorias, 14 podios y 7 poles.

Izan Guevara

Campeón del Mundo de Moto3 en 2022, Izan Guevara (Palma, 28 de junio de 2004) es uno de esos pilotos que más ha sufrido el cambio de una categoría a la otra. El piloto mallorquín arrasó en la categoría inferior, imponiendo su ritmo ya desde los primeros compases de las carreras y generando una gran sensación de que su debut en MotoGP acabaría llegando tarde o temprano. Ganó siete carreras aquel curso y se llevó otros cinco podios con el Aspar Team. Pese a que el salto a Moto2 fue complejo, y requirió de dos temporadas y media para adaptarse, finalmente consiguió la primera victoria en la cita final de 2025, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda (Los Palacios y Villafranca, Sevilla, 29 de octubre de 2005) aterrizó en el Mundial en 2023, con el Red Bull KTM Ajo con condición de campeón del JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup en 2022. Volvió a lo más alto en 2025, en su tercera temporada como piloto de Moto3. Se llevó el título tras liderar con mano dura e imponerse hasta en diez carreras, que podrían haber sido más de no haberse lesionado durante el transcurso del Gran Premio de Malasia.

Jose Antonio Rueda, piloto del Red Bull KTM Ajo / EFE

Máximo Quiles

Queda un poco más lejos, puesto que su debut fue el pasado curso, pero Máximo Quiles es una de las promesas tocadas por una varita mágica. Y no solo lo revelan los números y sus acciones en pista, sino también el hecho de que esté apadrinado por el mismísimo Marc Márquez. El murciano aterrizó en el Aspar Team en 2025, debutando en el GP de las Américas debido a que aún no tenía los 17 años necesarios para debutar en el Mundial. Al final de curso, no solo fue el 'Rookie del Año', sino que también sumó tres victorias y otros seis podios. Los expertos le apuntan como uno de los nombres que podrían acabar destacando en el motociclismo.

Máximo Quiles es una de las grandes promesas del motociclismo español / EFE

Brian Uriarte

Brian Uriarte (Piélagos, Cantabria, 11 de agosto de 2008) también presenta credenciales a ser uno de los nombres del futuro. El cántabro se llevó el pasado curso el título de la Red Bull Rookies Cup y también el del JuniorGP, y está apadrinado por uno de los mánagers más reconocidos del 'mundillo': Emilio Alzamora, con quienes los hermanos Márquez llegaron a lo más alto.

Su dominio en categorías inferiores genera una gran expectativa en su debut a tiempo completo en el Mundial, este curso, en el Red Bull KTM Ajo.