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MotoGP

Horarios MotoGP: A qué hora es el GP de España y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez

El Circuito de Jerez - Ángel Nieto acoge la cuarta prueba del mundial con Marco Bezzecchi como líder del campeonato 2026

Cómo ver en directo y online todo el Mundial de MotoGP en DAZN con Marc Márquez y Pedro Acosta

Aprilia reina en el Mundial

Aprilia reina en el Mundial / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

La espera ha terminado. Después del parón impuesto por el conflicto en Oriente Medio, el Mundial de MotoGP sigue su curso y desembarca en Europa con el Gran Premio de España que se disputa en el emblemático Circuito de Jerez Ángel Nieto.

Después de tres GP disputados (Tailandia, Brasil y Estados Unidos), Aprilia llega a Jerez como gran dominadora. Marco Bezzecchi con tres victorias de domingo es el líder destacado del campeonato con 81 puntos en su casillero. En la segunda plaza se encuentra su compañero, Jorge Martín, que tras un 2025 complicado ha resurgido este curso y ha regresado a la senda de los podios para cerrar dos dobletes para la casa de Noale tras ser segundo en Goiania y Austin.

El Top-3 lo cierra la KTM de Pedro Acosta, con 60 puntos. La primera Ducati no aparece hasta la cuarta plaza y no es la del equipo de fábrica, sino la del VR46 de Fabio DiGiannantonio, cuarto justo por delante de Marc Márquez. Las dos Ducati están escoltadas por otras dos Aprilia, las del Trackhouse de Ai Ogura y Raúl Fernández.

Para el GP de España, la parrilla contará con la baja de Maverick Viñales, quien tuvo que abandonar en Austin para ser operado de uno de los clavos de su hombro.

¿Cómo es el Circuito de Jerez-Ángel Nieto?

Construido en 1986, el circuito jerezano es uno de los más emblemáticos del Mundial. Conocido como la Catedral, con permiso de Assen, tiene capacidad para 250.000 aficionados que llenan año tras año las gradas, convirtiendo a la ciudad en la capital del motor por unos días.

Con una longitud total de 4,42 kilómetros, el trazado presenta 13 curvas, ocho de ellas de derecha y las otras cinco de izquierda, con la recta más larga alcanzando los 607 metros.

Circuito de Jerez

Circuito de Jerez / MotoGP

Valentino Rossi es el piloto con más victorias en este trazado, con siete, seguido de Mick Doohan (4) y Dani Pedrosa (3). El italiano empata con Quartararo y Lorenzo como pilotos con más poles, con cinco cada uno. El curso pasado, Àlex Márquez firmó en este escenario su primera victoria en MotoGP.

Horarios del GP de España de MotoGP 2026

Viernes 24 de abril:

  • Moto3 | FP1: 09:00 horas
  • Moto2 | FP1: 09:50 horas
  • MotoGP | FP1: 10:45 horas
  • Moto3 | Practice: 13:15 horas
  • Moto2 | Practice: 14:05 horas
  • MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 25 de abril:

  • Moto3 | FP2: 08:40 horas
  • Moto2 | FP2: 09:25 horas
  • MotoGP | FP2: 10:10 horas
  • MotoGP | Q1: 10:50 horas
  • MotoGP | Q2: 11:15 horas
  • Moto3 | Q1: 12:45 horas
  • Moto3 | Q2: 13:10 horas
  • Moto2 | Q1: 13:40 horas
  • Moto2 | Q2: 14:05 horas
  • MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00 horas

Domingo 26 de abril:

  • Warm Up MotoGP: 09:40 horas
  • Moto3 | Carrera (19 vueltas): 11:00 horas
  • Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15 horas
  • MotoGP | Carrera (25 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de España y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.

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