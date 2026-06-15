Horarios MotoGP del GP de República Checa: a qué hora y dónde ver por TV las carreras en Brno con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de la República Checa de MotoGP vuelve a escena. Del 19 al 21 de junio, el Mundial pone rumbo al Autódromo de Brno, uno de los trazados más históricos del calendario, donde Marco Bezzecchi llega como líder destacado del campeonato con 20 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, su compañero en Aprilia y principal perseguidor en la pelea por el título.

La última cita del calendario en Hungría puso a Marc Márquez de vuelta en el tablero de juego. A pesar de no estar todavía del todo recuperado de sus dolencias físicas, el piloto catalán recuperó sensaciones en Balaton Park y volvió a demostrar que sigue teniendo velocidad para mirar hacia arriba. La doble victoria en el fin de semana confirmó que Marc está de vuelta, aunque todavía tiene mucho terreno que recuperar en la clasificación general, con Bezzecchi y Martín marcando el ritmo del campeonato con Aprilia.

Marc Márquez, campeón en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Después de una semana de descanso, los equipos ponen rumbo ahora a la República Checa para disputar la novena cita de la temporada. Brno vuelve a escena como una de las grandes plazas clásicas del Mundial, un circuito con enorme tradición motociclista y un recorrido que siempre exige precisión, ritmo y valentía.

Marc Márquez ya sabe lo que es ganar en Brno. La temporada pasada, en el regreso del circuito checo al calendario de MotoGP tras varios años de ausencia, el de Cervera se impuso en la carrera larga del domingo y confirmó su idilio con un trazado donde los cambios de rasante, las curvas enlazadas y las frenadas largas pueden marcar diferencias. Ahora, el reto será confirmar si Ducati puede plantar cara a una Aprilia que llega como la referencia del Mundial.

Así es el circuito de Brno del GP de República Checa

El Autódromo de Brno es uno de los trazados más emblemáticos del Mundial de MotoGP. Ubicado a las afueras de la ciudad de Brno, en República Checa, el circuito destaca por su longitud, sus constantes cambios de elevación y una combinación de curvas rápidas y técnicas que obligan a encontrar un equilibrio perfecto entre estabilidad, paso por curva y tracción.

Así es el circuito de Brno, en la República Checa / Wikipedia

El trazado checo cuenta con 5,4 kilómetros de longitud, una anchura de 15 metros y una recta principal de algo más de 636 metros. En total, son 14 curvas, seis de izquierdas y ocho de derechas, con un desnivel que convierte cada vuelta en un desafío físico y técnico para pilotos y motos. La clave estará en enlazar bien los sectores, conservar neumático y tener una moto estable en los cambios de dirección.

Horarios del GP de República Checa de MotoGP 2026

Viernes 19 de junio: Moto3 | FP1: 9:00 horas

Moto2 | FP1: 9:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 20 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas Domingo 21 de junio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas (16 vueltas)

Moto2 | Carrera: 12:15 horas (18 vueltas)

MotoGP | Carrera: 14:00 horas (21 vueltas)

Dónde ver el GP de República Checa 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de República Checa y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.