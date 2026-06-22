Horarios MotoGP del GP de Países Bajos: horarios y dónde ver por TV las carreras en Brno con Marc Márquez

El calendario de MotoGP no se detiene. Sin tiempo para el descanso tras la disputa del GP de la República Checa, este fin de semana toca poner rumbo a los Países Bajos para visitar Assen, uno de los circuitos más históricos de la categoría que podría ser un nuevo golpe en la lucha por el campeonato del mundo.

Marc Márquez fue el gran protagonista este pasado fin de semana en Brno con una victoria imperial el domingo que catapultó sus opciones en la pelea por el título. Después de ausentarse de los circuitos por lesión, el piloto de Ducati ha vuelto por todo lo alto y ahora mismo tiene a Marco Bezzecchi a solo 40 puntos de distancia, algo impensable hace apenas unas semanas.

Marc Márquez, tras su victoria en el GP de la República Checa / Ducati Corse

Y es que el italiano, que parecía dominar con mano de hierro el mundial, perdió los papeles en la Sprint del sábado en la República Checa y terminó abofeteando a un comisario que intentaba levantar su moto. Marco fue sancionado sin correr la carrera del domingo y Marc, infalible cuando más importa, no desaprovechó la oportunidad de recortar más puntos todavía.

También está más cerca Jorge Martín, a solo ocho puntos de su compañero Bezzecchi. El de San Sebastián de los Reyes ha mantenido su regularidad estos últimos Grandes Premios y el premio es estar a poca distancia del italiano, líder del Mundial.

La próxima cita en el calendario es Assen, en los Países Bajos. El trazado neerlandés cuenta con 4,54 kilómetros de longitud, una anchura de 14 metros y una recta principal de 487 metros. En total, son 18 curvas, seis de izquierdas y doce de derechas, en un circuito estrecho y técnico donde mantener la velocidad de paso por curva será clave. La gestión de los neumáticos, la estabilidad en los cambios de dirección y la capacidad para enlazar bien los sectores marcarán las diferencias en un escenario que siempre exige mucho a pilotos y motos.

Horarios del GP de Países Bajos de MotoGP 2026

Viernes 26 de junio: Moto3 | FP1: 9:00 horas

Moto2 | FP1: 9:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 27 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas Domingo 28 de junio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas (20 vueltas)

Moto2 | Carrera: 12:15 horas (22 vueltas)

MotoGP | Carrera: 14:00 horas (26 vueltas)

Dónde ver el GP de Países Bajos 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Países Bajos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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