Horarios MotoGP del GP de Gran Bretaña: a qué hora y dónde ver por TV las carreras en Silverstone con Marc Márquez

MotoGP regresa del 7 al 9 de agosto con un nuevo fin de semana de máxima emoción. Después del parón veraniego, el Mundial vuelve a ponerse en marcha en Gran Bretaña para disputar la duodécima cita de la temporada en Silverstone, uno de los circuitos más rápidos, espectaculares e imprevisibles del calendario.

La lucha por el campeonato llega al trazado británico más apretada que nunca. Jorge Martín conserva el liderato, pero los cinco primeros clasificados están separados por apenas 24 puntos. Ai Ogura se encuentra a 14 puntos de la primera posición, mientras que Marc Márquez ocupa la tercera plaza, a solo 18 puntos del piloto de Aprilia.

Marc Márquez aterriza en Silverstone después de completar un fin de semana perfecto en Sachsenring, donde se impuso tanto en la carrera Sprint como en la prueba del domingo. El piloto de Ducati ha recuperado terreno y vuelve a estar plenamente metido en la pelea por el título, aunque el circuito británico no ha sido tradicionalmente uno de sus grandes territorios de dominio.

Marc Márquez, preparado para un nuevo fin de semana de acción / FILIP SINGER / EFE

La imprevisibilidad será nuevamente uno de los grandes ingredientes del Gran Premio. Silverstone ha tenido 11 ganadores diferentes en sus últimas 11 ediciones, una racha que demuestra la dificultad de encontrar un favorito claro. Marco Bezzecchi, ganador de la última carrera disputada en este escenario, Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio aparecen también entre los principales candidatos.

Horarios del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026

Viernes 7 de agosto: Moto3 | FP1: 11:00 horas

Moto2 | FP1: 11:50 horas

MotoGP | FP1: 12:45 horas

Moto3 | Practice: 15:15 horas

Moto2 | Practice: 16:05 horas

MotoGP | Practice: 17:00 horas Sábado 8 de agosto: Moto3 | FP2: 10:40 horas

Moto2 | FP2: 11:25 horas

MotoGP | FP2: 12:10 horas

MotoGP | Q1: 12:50 horas

MotoGP | Q2: 13:15 horas

Moto3 | Q1: 14:45 horas

Moto3 | Q2: 15:10 horas

Moto2 | Q1: 15:40 horas

Moto2 | Q2: 16:05 horas

MotoGP | Sprint: 17:00 horas Domingo 9 de agosto: MotoGP | Warm Up: 10:40 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Moto3 | Carrera: 15:30 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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