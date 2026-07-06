Horarios MotoGP del GP de Alemania: a qué hora y dónde ver por TV las carreras en Sachsenring con Marc Márquez

MotoGP afronta del 12 al 14 de julio un nuevo fin de semana de máxima emoción. Dos semanas después de la disputa del GP de Países Bajos, este fin de semana toca poner rumbo a Alemania para visitar Sachsenring, uno de los circuitos más particulares del campeonato y una cita que puede volver a tener mucho peso en la lucha por el Mundial.

Marc Márquez llega a Alemania en uno de los momentos más importantes de la temporada. El piloto de Ducati ha vuelto a meterse de lleno en la pelea por el título y aterriza ahora en un escenario históricamente especial para él. Sachsenring siempre ha sido uno de sus grandes territorios de caza, un circuito donde su pilotaje suele marcar diferencias y donde puede seguir recortando puntos en la clasificación general. Son 40 puntos hacia el liderato, que defiende ahora Jorge Martín.

Márquez, en Assen / EFE

Y es que el piloto de San Sebastián de los Reyes sigue construyendo su candidatura a base de regularidad. Después del nuevo 'cero' de Bezzecchi en la carrera del domingo, el piloto de Aprilia asaltó el liderato del campeonato y llega a Alemania con la oportunidad de aprovechar cualquier nuevo error de sus rivales. Es momento para que Jorge Martín defienda su primera posición y para Marco Bezzecchi de confirmar si puede volver a lo más alto tras unas semanas sin mucha fortuna.

La próxima cita en el calendario es Sachsenring, en Alemania. El trazado germano cuenta con 3,67 kilómetros de longitud y es uno de los circuitos más cortos, técnicos y peculiares del Mundial. Su sentido antihorario, la sucesión de curvas de izquierdas y los constantes cambios de apoyo convierten la gestión del neumático delantero en uno de los grandes puntos críticos del fin de semana. Mantener la temperatura correcta de los neumáticos, encontrar tracción en la subida final y no perder tiempo en el enlazado será clave para marcar diferencias en un circuito donde cualquier pequeño error puede penalizar mucho.

Horarios del GP de Alemania de MotoGP 2026

Viernes 10 de julio: Moto3 | FP1: 9:00 horas

Moto2 | FP1: 9:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 11 de julio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas Domingo 12 de julio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Dónde ver el GP de Alemania 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Alemania y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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