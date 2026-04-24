Carrera Sprint del GP de España de MotoGP: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

El GP de España 2026 entra en escena una temporada más. Una vez realizadas las primeras tomas de contacto este viernes en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, este sábado vuelve la acción a pista con la disputa de la clasificación y de la carrera al Sprint, los primeros puntos del fin de semana.

Una vez disputados los primeros entrenamientos libres y la Practice del GP de España, este sábado llega cargado de actividad en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. La jornada arrancará con los segundos entrenamientos libres, que darán paso a la clasificación donde las Aprilia vuelven a partir como favoritas. Marco Bezzecchi encabeza con mano de hierro el liderato del Mundial a solo cuatro puntos de Jorge Martín, que ha recuperado su mejor estado de forma este primer tramo de curso.

Jorge Martín se impuso en la carrera al Sprint en el Circuito De Las Américas / Europa Press

Unas horas más tarde llegará el turno de la carrera Sprint, la primera prueba que repartirá puntos del fin de semana. Marc Márquez, el indiscutible rey de este tipo de carreras, espera poder recortar distancias con el liderato después de un inicio complicado de campeonato; el potencial de su Ducati es considerablemente menor que la temporada pasada, pero nadie descarta al piloto de Cervera siempre que tenga hambre de competir.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de España de MotoGP 2026

Sábado 25 de abril: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00 horas

¿Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de España y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.