Clasificación y carrera al sprint del GP de Valencia de MotoGP 2025: horario y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

El GP de Valencia, última prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante hoy sábado 15 de noviembre con la disputa de la clasificación y la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el último Gran Premio de la temporada gratis por TV y online desde España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el Circuit Ricardo Tormo tuvo lugar este viernes 14 de noviembre con la primera tanda de entrenamientos libres y la Practice, antesala de la doble sesión del segundo día de competición en Cheste. El icónico circuito volverá a escena por primera vez desde su cancelación en la edición anterior debido a las devastadoras consecuencias de la DANA.

Con el título mundial de Marc Márquez (Ducati) y el segundo puesto de su hermano Álex (Gresini) confirmados hace semanas, el gran aliciente del último fin de semana será ver quién ocupa el tercer cajón del podio, posición de honor a la que todavía optan dos pilotos.

Marc y Álex Márquez han completado una temporada de ensueño / Associated Press/LaPresse

Marco Bezzecchi aterriza en Cheste con 323 puntos bajo el brazo que le permiten acariciar la posibilidad de terminar la temporada en la tercera posición de la clasificación. La única oposición del italiano es su compatriota Pecco Bagnaia (288 puntos), cuyas opciones son mínimas, mientras que Pedro Acosta (285 puntos) quedó provado de esta posibilidad en el último Gran Premio.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de Moto GP 2025 antes del GP de Valencia?

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera al sprint del GP de Valencia 2025 hoy?

El segundo día de competición en la categoría reina arrancará a las 10:10 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, que darán paso a la clasificación a partir de las 10:50 horas (CET). El broche de la jornada lo pondrá la carrera al sprint, que se disputa a las 15:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 15 de noviembre:

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

¿Dónde ver el GP de Valencia de MotoGP gratis por TV y online?

El GP de Valencia, a diferencia del la mayoría de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver gratis en streaming a través de DAZN, que ofrecerá la última gran prueba de la temporada en abierto.

Otra opción alternativa es Movistar+, que como de costumbre ofrece la prueba a través de sus canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71), además del servició de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.