Clasificación y carrera al sprint del GP de Portugal de MotoGP 2025: horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo

El GP de Portugal, penúltima prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante hoy sábado 8 de noviembre con la disputa de la clasificación y la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el Autódromo Internacional do Algarve ha tenido lugar el viernes 7 de noviembre con la disputa de los libres y la Practice, antesala de la doble sesión del segundo día de competición en Portugal. Después de varias semanas de madrugones, los amantes del motor en España podrán volver a disfrutar de las diferentes pruebas en un horario más convencional.

Con el título mundial de Marc Márquez (Ducati) y el segundo puesto de su hermano Álex (Gresini) más que asegurados, uno de los grandes alicientes de aquí a final de temporada será ver quién ocupa el tercer cajón del podio, posición de honor a la que todavía optan tres pilotos.

Marc Márquez besa a su hermano Àlex, en el podio del GP de Alemania / Alejandro Ceresuela

Marco Bezzecchi aterriza en Portugal con 291 puntos en su casillero particular que le permiten ocupar provisionalmente la tercera posición de la clasificación. La principal oposición es un Pecco Bagnaia venido a menos (286 puntos), mientras que Pedro Acosta (260 puntos) sueña con completar el podio español.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de Moto GP 2025 antes del GP de Portugal?

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera al sprint del GP de Portugal 2025 hoy?

El segundo día de competición en la categoría reina arrancará a las 11:10 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, que darán paso a la clasificación a partir de las 11:50 horas (CET). El broche de la jornada lo pondrá la carrera al sprint, que se disputa a las 16:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 8 de noviembre:

Moto3 | FP2: 09:40 horas

Moto2 | FP2: 10:25 horas

MotoGP | FP2: 11:10 horas

MotoGP | Q1: 11:50 horas

MotoGP | Q2: 12:15 horas

Moto E | Carrera 1 (7 vueltas): 13.15 horas

Moto3 | Q1: 13:45 horas

Moto3 | Q2: 14:10 horas

Moto2 | Q1: 14:40 horas

Moto2 | Q2: 15:05 horas

MotoGP | Sprint (12 vueltas): 16:00 horas

Moto E | Carrera 2 (7 vueltas): 17.10 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Portugal de MotoGP en España?

El GP de Portugal, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.