Clasificación y carrera al sprint del GP de Malasia de MotoGP 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo

El GP de Malasia, antepenúltima prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 25 de octubre con la disputa de la clasificación y la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el Circuito Internacional de Sepang ha tenido lugar este viernes 24 de octubre con la disputa de los libres y la Practice, antesala de la doble sesión del segundo día de competición en Malasia. A los amantes del motor en España les tocará volver a madrugar para ver en directo los últimos coletazos de la temporada.

Con Marc Márquez (Ducati) desmarcado en lo más alto de la clasificación con 545 puntos a pesar de no puntuar en la anterior cita por lesión, el principal aliciente en lo que queda de temporada será la resolución del subcampeonato. Si el título ha ido a parar a las vitrinas de Marc, todo apunta a que la medalla de plata será para su hermano Álex.

Álex Márquez quiere colgarse la medalla de plata en Malasia / Associated Press/LaPresse

Álex Márquez (Gresini) afronta la carrera de Malasia con 379 puntos en el casillero y la posibilidad de colgarse la medalla de plata este mismo fin de semana. La principal oposición al de Gresini a lo largo de la temporada era Pecco Bagnaia (274 puntos), pero el de Ducati ha sido desplazado del tercer cajón del podio por Marco Bezzecchi (282 puntos).

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de Moto GP 2025 antes de la carrera del GP de Malasia?

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera al sprint del GP de Malasia 2025?

El segundo día de competición en Sepang arrancará a las 4:10 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, que darán paso a la clasificación a partir de las 4:50 horas (CET). El broche de la jornada lo pondrá la carrera al sprint, que se disputa a las 9:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 25 de octubre:

Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:45 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (10 vueltas): 9:00 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Malasia de MotoGP en España?

El GP de Australia, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.