Clasificación y carrera al sprint del GP de Japón 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo con Marc Márquez en busca del título

El GP de Japón, decimoséptima prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 27 de septiembre con la disputa de la 'qualy' y la sprint en categoría reina. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico trazado de Motegi ha tenido lugar este viernes 26 de septiembre con la disputa de los libres y la Practice, que han obligado a los amantes del motor en España a madrugar para seguir la primera sesión de un fin de semana que puede ser histórico para Marc Márquez (Ducati).

El de Cervera aterriza en tierras niponas con 512 puntos en su casillero particular, que le colocan cada vez más cerca de su ansiada novena corona, que podría llegar este mismo domingo.

Por detrás, a una distancia salvo milagro insalvable, aparece Álex Márquez (Gresini) con 330 puntos, 182 menos que su hermano y gran rival a lo largo de la temporada. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), con 237 unidades, completa el podio provisional del Mundial de MotoGP 2025.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del último día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera sprint del GP de Japón?

La clasificación del GP de Japón tendrá lugar a las 3:50 horas, mientras que la carrera al sprint arrancará a partir de las 8:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 27 de septiembre:

Moto3 | FP2: 01:40 horas

Moto2 | FP2: 02:25 horas

MotoGP | FP2: 03:10 horas

MotoGP | Q1: 03:50 horas

MotoGP | Q2: 04:15 horas

Moto3 | Q1: 05:45 horas

Moto3 | Q2: 06:10 horas

Moto2 | Q1: 06:40 horas

Moto2 | Q2: 07:05 horas

MotoGP | Sprint (12 vueltas): 08:00 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Japón de MotoGP en España?

El GP de Japón, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.