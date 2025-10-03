Clasificación y carrera sprint del GP de Indonesia 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo con Marc Márquez

El GP de Indonesia, decimoctava prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 4 de octubre con la disputa de la clasificación y la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el Circuito Internacional de Mandalika tuvo lugar este viernes 3 de octubre con la disputa de los libres y la Practice y, tal como sucedió en el anterior Gran Premio disputado en Japón, ha obligado a los amantes del Motor en España a madrugar para seguir la primera sesión del primer fin de semana de Marc Márquez como campeón del mundo.

Después de certificar su título en Japón, Marc Márquez (Ducati) aterriza en Indonesia con 541 puntos en su casillero, renta amplísima que le ha encumbrado como campeón a falta de cinco carreras.

En el segundo cajón del podio, dónde tampoco se espera ningún tipo de cambio, figura su hermano Álex Márquez (Gresini) con 340 puntos. Quién no se puede descuidar es 'Pecco' Bagnaia, tercero con 274 puntos, pues Marco Bezzecchi todavía está a tiempo de adelantarle.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del último día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera al sprint del GP de Indonesia?

La clasificación del GP de Indonesia arrancará a las 4:50 horas (CET), mientras que la prueba al sprint tendrá lugar a partir de las 9:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 4 de octubre:

Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:45 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Indonesia de MotoGP en España?

El GP de Indonesia, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.