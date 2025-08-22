Clasificación y carrera sprint del GP de Hungría 2025: horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de Hungría, decimocuarta prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 23 de agosto con la disputa de su segundo día de competición. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el trazado del Balaton Park tuvo lugar el viernes 22 de agosto con la disputa de los libres y la Practice. El segundo día de competición albergará la última tanda de libres, la 'qualy' y la sprint de MotoGP, además de diversas pruebas del resto de categorías.

Marc Marquez (Ducati) aterriza en Hungría después de celebrar un nuevo doblete en Austria, el sexto de forma consecutiva. Las victorias en la sprint y la carrera elevan el contador particular del de Cervera hasta las 418 unidades, situándose cada vez más cerca de su ansiada novena corona.

Por detrás, cada vez más lejos, aparece Álex Márquez (Gresini) con 276 puntos, 142 menos que su hermano y gran rival a lo largo de la temporada. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), con 221 unidades, completa el podio provisional del Mundial de MotoGP 2025.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera sprint del GP de Hungría?

El segundo día de competición en el Balaton Park arrancará a las 10:10 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, que dará paso a la 'qualy' a partir de las 10:50 horas (CET). Como colofón final, la carrera al sprint dará comienzo a las 15:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar hoy sábado 23 de agosto:

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10

¿Dónde ver por TV el GP de Hungría de MotoGP en España?

El GP de Hungría, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.