Clasificación y carrera sprint del GP de Austria 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de Austria, decimotercera prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 16 de agosto con la disputa de su segundo día de competición, en el que tendrán lugar tanto la 'qualy' como la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el trazado del Red Bull Ring ha tenido lugar este viernes 15 de agosto con la disputa de los libres y la Practice, pruebas en las que Marc Márquez ha dominado con solvencia.

Marc Márquez (Ducati) aterriza en Austria como líder destacado del Mundial gracias a los 381 puntos acumulados hasta la fecha. El de Cervera ha recuperado su mejor versión en la presente temporada, y parece difícil que alguien interponerse en su objetivo de conseguir la novena corona.

Por detrás, cada vez más lejos, aparece Álex Márquez (Gresini) con los mismos 261 puntos con los que aterrizó en el anterior Gran Premio, 120 menos que su hermano y gran rival a lo largo de la temporada. 'Pecco' Bagnaia, con 213 unidades, completa el podio provisional del Mundial de MotoGP 2025.

Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

¿A qué hora empiezan la clasifición y la carrera sprint del GP de Austria?

La segunda jornada del GP de Austria en la categoría reina arrancará a las 10:10 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, que darán paso a la 'qualy' a partir de las 10:50 horas (CET). La carrera al sprint, por su parte, se celebrará a las 15:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 16 de agosto:

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:15 horas

Moto3 | Q1: 12:50 horas

Moto3 | Q2: 13:15 horas

Moto2 | Q1: 13:45 horas

Moto2 | Q2: 14:10 horas

MotoGP | Sprint (10 vueltas): 15:00 horas

MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10

¿Dónde ver por TV el GP de Austria de MotoGP en España?

El GP de Austria, del mismo modo que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.