MotoGP
Clasificación y carrera al sprint del GP de Australia 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo
A qué hora empiezan la clasificación y carrera al sprint de MotoGP y en qué canal de TV ver el GP de Australia desde España
El GP de Australia, decimonovena prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este sábado 18 de octubre con la disputa de la clasificación y la carrera al sprint. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.
La primera toma de contacto de los pilotos con el circuito de Philip Island tuvo lugar el este viernes 17 de octubre con la disputa de los libres y la Practice y, tal como viene suediendo en los anteriores Grandes Premios, los amantes del Motor en España han tenido que madrugar para seguir el primer fin de semana de competición sin el campeón Marc Márquez como consecuencia de su reciente lesión.
Con Marc Márquez (Ducati) desmarcado en lo más alto de la clasificación con 545 puntos, el principal aliciente en lo que queda de temporada será la resolución del subcampeonato. Si el título ha ido a parar a las vitrinas de Marc, todo apunta a que la medalla de plata será para su hermano Álex (Gresini).
El menor de los Márquez aterriza en Australia con 362 puntos en el casillero y el subcampeonato prácticamente en el bolsillo. La principal oposición al de Gresini es un Pecco Bagnaia que no puede descuidarse si no ciere caerse del tercer cajón del podio. El de Ducati cuenta con 274 unidades, apenas 20 más que Marco Bezzecchi.
Además de las pruebas de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 y Moto3. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.
¿Cómo está la clasificación del Mundial de Moto GP 2025 antes del GP de Australia?
¿A qué hora empiezan la clasificación y la carrera al sprint del GP de Australia?
El segundo día de competición en Australia en la categoría reina arranca a las 1:10 horas (CET) con la disputa de la segunda tanda de entrenamientos libres, que inmediatamente dará paso a la clasificación (1:50 horas). El broche de oro llegará a las 6:00 horas de la madrugada con la carrera al sprint. Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este sábado 18 de octubre:
- Moto2 | Free Practice Nº2: 00:25-00:55 horas
- MotoGP | Free Practice Nº2: 01:10-01:40 horas
- MotoGP | Qualifying Nº1: 01:50-02:05 horas
- MotoGP | Qualifying Nº2: 02:15-02:30 horas
- Moto3 | Qualifying Nº1: 03:45-04:00 horas
- Moto3 | Qualifying Nº2: 04:10-04:25 horas
- Moto2 | Qualifying Nº1: 04:40-04:55 horas
- Moto2 | Qualifying Nº2: 05:05-05:20 horas
- MotoGP | Carrera: 06:00 horas
¿Dónde ver por TV el GP de Australia de MotoGP en España?
El GP de Australia, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).
También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.
