Horarios del GP de San Marino de MotoGP: fechas y dónde ver la carrera por TV en Misano con Marc Márquez

La próxima para del Mundial de MotoGP está a la vuelta de la esquina. Del 11 al 13 de septiembre, la parrilla aterriza en el Misano World Circuit Marco Simoncelli para disputar el Gran Premio de San Marino. La cita llega dos semanas después de un trepidante GP de Aragón en el que Marc Márquez logró el pleno de victorias en un fin de semana para apretar aún más el campeonato.

Los 37 puntos que sumó el piloto de Cervera lo sitúan ahora mismo en la segunda plaza del campeonato, a 19 puntos de Jorge Martín, que lidera con 265 puntos. Por su parte, pese a no bajarse del podio en todo el fin de semana, Marco Bezzecchi cae a la tercera plaza para situarse a 24 puntos del liderazgo de 'Martinator'.

Empieza a abrirse ya un hueco considerable con el cuarto clasificado: Fabio Di Giannantonio está ya a 48 puntos mientras Ai Ogura, lesionado durante un entrenamiento antes de Aragón, está a 53.

Un mundial al rojo vivo

Se trata de un fin de semana crucial en la lucha por el título. Es la penúltima cita antes de que el campeonato ponga ruta hacia tierras asiáticas. El trazado tiene una longitud de 4180 metros, repartidos en 16 curvas, 10 a derechas y seis hacia la izquierda. Y aunque pueda parecer que el predominio de curvas hacia la derecha signifique que no es un trazado especialmente estilo Márquez, sí que es uno de los circuitos donde el '93' más ha ganado.

Se trata de uno de los circuitos con predominio de curvas hacia la derecha en el que más ha ganado. Son un total de ocho victorias en todas las categorías, cinco en MotoGP. El pasado curso protagonizó uno de los momentos más icónicos del curso: tras irse al suelo en la carrera al Sprint y recibir aplausos por ello entre la afición de Valentino Rossi, el catalán ganó el domingo y se sacó el mono para el podio y lo expuso como Messi con su camiseta en el Bernabéu. Dejó encarado el título mundial y dos semanas después, en Japón, se lo llevaría.

Sin duda, se antoja como un fin de semana clave para el piloto de Cervera para seguir sumando puntos en la lucha por el título.

Horarios del GP de San Marino de MotoGP 2026

Viernes 11 de septiembre: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 12 de septiembre: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas Domingo 30 de agosto: MotoGP | Warm Up: 09:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Dónde ver el GP de San Marino 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de San Marino y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones, Sprint y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.