Libres y Practice del GP de Tailandia: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Márquez

Ha llegado el momento de la verdad. El Mundial de MotoGP abre sus puertas una temporada más con el GP de Tailaindia en el Circuito de Buriram, primera prueba del calendario este 2026. Marc Márquez llega como favorito para revalidad su corona, aunque son muchos los rivales que tienen al campeón en su punto de mira en una temporada que tendrá de todo antes del cambio de reglamento. En SPORT, te contamos todos los horarios del Gran Premio y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España.

El fin de semana en Tailandia arrancará con la disputa de los entrenamientos libres, primera prueba de contacto de los pilotos con sus motos. La pretemporada ha dejado muchas incógnitas respecto al rendimiento de los favoritos, pero es previsible que las principales marcas den un paso adelante una vez llegue el momento de la competición. Ese momento es ahora.

Entre todos los pilotos, las miradas estarán puestas inevitablemente en Marc Márquez. El campeón del mundo busca su décima corona en 2026 después de la gesta conseguida la temporada pasada, algo al alcance solamente del '93' que sigue ampliando su historia en la categoría a ritmo de victorias. El piloto de Cervera inició la primera jornada de puebas en Malasia con el mejor registro, y al terminar la tercera jornada, que dominó el vigente subcampeón y su hermano menor Àlex, resultó cuarto en la tabla de tiempos combinada, a 0.387 del ‘73’.

Otro de los protagonistas a seguir será Àlex Márquez, que pilotará una moto 'pata negra', la GP26 oficial. Marco Bezzecchi, a lomos de su Aprilia RS-GP, terminó la temporada en tercera plaza y también se exhibió en las pruebas de pretemporada, mientras se espera que KTM y Honda hayan dado un paso hacia adelante. Yamaha no dejó las mejores sensaciones en las jornadas de pruebas, con un Fabio Quartararo visiblemente descontento con el rendimiento del nuevo motor V4 que la marca nipona ha estado desarrollando durante el último año.

En las categorías inferiores también existen referencias. Alex Escrig, con su Forward, marcó la pauta en Moto2 durante los test celebrados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, batiendo el récord del circuito con un registro de 01:38.815. Sin el vigente campeón de la categoría en pista, con el debut en la categoría reina de Diogo Moreira, otros candidatos a tener en cuenta con Manuel González, el subcampeón, o los pilotos del Aspar Team, David Alonso y Dani Holgado, así como otros veteranos como Aron Canet o Sergio García, que aterriza en el Gresini. En Moto3, este curso la parrilla contará con una gran cantidad de 'rookies'. Entre ellos, Brian Uriarte, que aterriza como campeón de los campeonatos trampolín, la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP (ahora FIM MotoJunior). Sin duda, uno de los favoritos a llevarse el título es Máximo Quiles, mejor debutante el pasado curso y que se llevó 3 victorias y otros seis podios el pasado curso, en su primera temporada en el mundial. Otros nombres a tener en cuentra podrían ser veteranos de la categoría como David Muñoz, David Almansa, Adrián Fernández, Álvaro Carpe o Joel Kelso.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Tailandia de MotoGP 2026

Viernes 27 de febrero: Moto3 | FP1: 03:00 horas

Moto2 | FP1: 03:50 horas

MotoGP | FP1: 04:45 horas

Moto3 | Practice: 07:15 horas

Moto2 | Practice: 08:05 horas

MotoGP | Practice: 09:00 horas

Dónde ver el GP de Tailandia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Tailiandia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

