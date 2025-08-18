Horario y dónde ver por TV el Gran Premio de Hungría de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP se traslada este fin de semana hasta Hungría para volver a conducir en Balaton Park después de 30 años de ausencia en el calendario. El trazado húngaro acogerá la decimocuarta cita de la temporada. Dos semanas atrás, los seis pilotos de Ducati tuvieron la oportunidad de rodar en un test privado en el circuito para probarse con las Panigale V4. 'Pecco' Bagnaia resultó el más rápido de los pilotos de Borgo Panigale.

El liderato en MotoGP

A pesar de que Marc Márquez nunca había conseguido alzarse con la victoria en el Red Bull Ring, el '93' consiguió sumar el sexto doblete consecutivo de la temporada. Marc acumuló valiosos puntos que le otorgan una ventaja de 142 puntos respecto a su hermano pequeño. El fin de semana para Álex Márquez se presentó más complicado, aunque consiguió la segunda posición en la carrera al sprint. Por otro lado, las malas sensaciones estuvieron presentes en el box de Bagnaia y se aleja del líder a 197 puntos.

Ducati sigue siendo la marca a batir, pero Marco Bezzecchi junto a Aprilia consiguió la 'pole position' y la segunda posición de la carrera dominical. Por otro lado, las sensaciones para KTM y Honda también mejoraron durante el Gran Premio de Austria, pero Yamaha tuvo uno de los fines de semana más complicados de la temporada.

La pelea más ajustada en Moto2

Manuel González mantiene el liderato en la categoría intermedia, pero los problemas técnicos sacudieron la carrera dominical. El líder de Moto2 se vio obligado a abandonar la pista tras los primeros giros. González pasó de ser cuarto en carrera a decimocuarto y los problemas fueron provocados por una piedra que golpeó el radiador de su moto. A pesar de los problemas técnicos, el líder únicamente perdió seis puntos, dado que Arón Canet no se encontraba en la mejor situación.

El piloto valenciano sufrió una fuerte caída durante el fin de semana y tuvo algunas molestias. A las dolencias físicas se sumaron los problemas con la puesta a punto de la moto. Por otro lado, Diogo Moreira, tercer clasificado de la general, si pudo sacar provecho a los errores de sus rivales y se alzó con la victoria en el Red Bull Ring.

Rueda manda en Moto3

Por lo que respecta a la cilindrada más pequeña, el fin de semana resultó complicado para José Antonio Rueda. El piloto andaluz salió desde la octava posición y acabó quinto, pero Ángel Piqueras se hizo con la victoria. Rueda mantiene una ventaja de 71 puntos frente a Piqueras, mientras que David Muñoz ocupa la tercera posición de la general con 100 puntos de desventaja.

Al igual que en el Gran Premio de Austria, la categoría de MotoE volverá a acompañar a las tres categorías en el trazado húngaro. Andrea Mantovani se presenta como el líder y la segunda posición la ocupa otro piloto italiano, Alessandro Zaccone. Solo ocho puntos separan a los dos primeros clasificados.

Horarios GP de Austria 2025

Viernes 22 de agosto:

MotoE | FP: 08:30 horas Moto3 | FP1: 09:00 horas Moto2 | FP1: 09:50 horas MotoGP | FP1: 10:45 horas MotoE | Practice: 12:35 horas Moto3 | Practice: 13:15 horas Moto2 | Practice: 14:05 horas MotoGP | Practice: 15:00 horas MotoE | Q1: 16:20 horas MotoE | Q2: 16:40 horas

Sábado 23 de agosto:

Moto3 | FP2: 08:40 horas Moto2 | FP2: 09:25 horas MotoGP | FP2: 10:10 horas MotoGP | Q1: 10:50 horas MotoGP | Q2: 11:15 horas MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10 horas Moto3 | Q1: 12:45 horas Moto3 | Q2: 13:10 horas Moto2 | Q1: 13:40 horas Moto2 | Q2: 14:05 horas MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10

Domingo 24 de agosto:

Warm Up MotoGP: 09:40 horas Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas Moto2 | Carrera (23 vueltas): 12:15 horas MotoGP | Carrera (28 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de Hungría 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.