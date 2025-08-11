Horario y dónde ver por TV el Gran Premio de Austria de MotoGP 2025

Tras el parón estival, el Mundial de MotoGP se traslada al Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria. Los pilotos de Ducati rompieron el parón veraniego para probarse en el circuito de Hungría, dónde se disputará la siguiente ronda del campeonato. 'Pecco' Bagnaia llega como claro dominador al trazado austríaco, siendo el piloto que acumula más victorias en el circuito (3). Mientras que Marc Márquez se enfrenta a uno de los trazados en los que todavía no se ha subido a lo más alto del podio.

El liderato en MotoGP

Marc Márquez se fue al parón veraniego con el dominio de la categoría reina en sus manos. El piloto de Ducati enlazó cinco dobletes consecutivos en los últimos Grandes Premios. Además, el '93' ya cuenta con 120 puntos de ventaja respecto a Àlex Márquez y 168 puntos de distancia frente a Bagnaia. Por otro lado, Marco Bezzecchi es el piloto fuera de Ducati que ha conseguido recortar la ventaja de los pilotos de la fábrica italiana.

Por otro lado, el Gran Premio de la República Checa presenció el ansiado regreso de Jorge Martín a la parrilla de MotoGP. El vigente campeón de la categoría reina consiguió acabar su primer Gran Premio de la temporada y además, consiguió los primeros puntos junto a Aprilia.

Ducati se presenta como la fábrica dominante en MotoGP, pero KTM se enfrenta a su Gran Premio local. A pesar de los problemas de la marca austríaca, Pedro Acosta consiguió dos podios durante el fin de semana previo a las vacaciones.

La pelea en Moto2

Manuel González empezó a desmarcarse de sus rivales y se fue al descanso como líder de la temporada. El piloto español cuenta con 25 puntos de ventaja respecto a Arón Canet, mientras que Barry Baltus ocupa la tercera posición con 58 puntos menos que el líder.

Rueda manda en Moto3

Por lo que respecta a la cilindrada más pequeña, José Antonio Rueda sigue liderando con 85 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras. Álvaro Carpe persigue a los dos pilotos españoles desde la tercera posición con una desventaja de 95 puntos. La consistencia de Rueda en el podio en las tres últimas rondas provocaron el aumento de distancia entre los tres líderes de la categoría.

Este fin de semana, también se incorporará a la acción la categoría de MotoE. Andrea Mantovani se presenta como el líder y la segunda posición la ocupa otro piloto italiano, Alessandro Zaccone. Hasta la tercera posición no aparece el primer piloto español, en este caso el tercer clasificado es Jordi Torres.

Horarios GP de Austria 2025

Viernes 15 de agosto:

MotoE | FP: 08:30 horas Moto3 | FP1: 09:00 horas Moto2 | FP1: 09:50 horas MotoGP | FP1: 10:45 horas MotoE | Practice: 12:35 horas Moto3 | Practice: 13:15 horas Moto2 | Practice: 14:05 horas MotoGP | Practice: 15:00 horas MotoE | Q1: 17:00 horas MotoE | Q2: 17:20 horas

Sábado 16 de agosto:

Moto3 | FP2: 08:40 horas Moto2 | FP2: 09:25 horas MotoGP | FP2: 10:10 horas MotoGP | Q1: 10:50 horas MotoGP | Q2: 11:15 horas MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:15 horas Moto3 | Q1: 12:50 horas Moto3 | Q2: 13:15 horas Moto2 | Q1: 13:45 horas Moto2 | Q2: 14:10 horas MotoGP | Sprint (10 vueltas): 15:00 horas MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10

Domingo 17 de agosto:

Warm Up MotoGP: 09:40 horas Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas Moto2 | Carrera (23 vueltas): 12:15 horas MotoGP | Carrera (28 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de Austria 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.