Horario y dónde ver por TV el GP de San Marino de MotoGP 2025

El Gran Premio de Catalunya se cerró el domingo y el paddock de MotoGP ya está en proceso de trasladarse al 'Misano World Circuit Marco Simoncelli'. Las dos victorias en Montmeló se repartieron entre los hermanos Márquez. El triunfo en la carrera al sprint fue para el '93' tras la caída de Álex Márquez, mientras que la victoria dominical acabó en manos del '73'.

El título de MotoGP

A falta de siete rondas para acabar la temporada 2025, Marc Márquez sigue rozando un nuevo título con sus manos. En Montmeló, el piloto catalán rompió la racha de dobletes y perdió la oportunidad de cerrar la corona en Misano. El '93' deberá esperar como mínimo hasta Motegi para poder coronarse como campeón de la vigente temporada.

Márquez ya acumula 487 puntos y cuenta con 182 de ventaja frente a su hermano. Por otro lado, el fin de semana volvió a ser complicado para 'Pecco' Bagania, quien se aleja 250 puntos del líder del campeonato.

González lidera Moto2

En Barcelona la victoria volvió a ser para el CFMOTO Impulse Aspar Team, pero en esta ocasión fue para Daniel Holgado. Los dos 'rookies' del equipo de Aspar han conseguido cerrar las carreras en Balaton Park y Montmeló en la primera posición.

Holgado no fue el único que le pudo sacar provecho a la ocasión y Manuel González amplió su ventaja en la clasificación general. El líder de la categoría intermedia ya cuenta con 38 puntos de ventaja sobre Arón Canet. El piloto valenciano acabó por el suelo en el trazado catalán y le cedió unos valiosos puntos al '18'. Diogo Moreira se mantiene tercero en la clasificación general, pero el piloto brasileño no puedo ir más allá de la decimocuarta posición en la carrera dominical.

Rueda manda en Moto3

José Antonio Rueda sigue manteniendo el liderato en la categoría pequeña. El piloto andaluz cuenta con 270 puntos, mientras que Ángel Piqueras le persigue con 64 puntos menos. La carrera en el trazado catalán no resultó sencilla para el líder de la categoría, Rueda tuvo que cumplir con una 'long lap' en la carrera dominical. A pesar de la sanción, el '99' llegó a liderar la competición y estuvo a punto de cerrar el fin de semana con la primera posición. Piqueras consiguió recortar 5 puntos a Rueda, tras alzarse con la victoria en el último giro.

La tercera posición en la clasificación general es para el 'rookie' Máximo Quiles. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team cuenta con una desventaja de 102 puntos a falta de 7 carreras para el final del curso.

MotoE

Desde el Gran Premio de Hungría, Mattia Casadei lidera la competición de motos eléctricas. El Gran Premio de Catalunya volvió a acoger dos nuevas carreras de la categoría. Aunque las dos victorias en el trazado catalán fueran para Eric Granados, el piloto brasileño se mantiene sexto en la general. Casadei y Baldassarri siguen empatados a puntos y el Gran Premio de San Marino será clave para marcar la diferencia en el campeonato.

Horarios GP de San Marino 2025

Viernes 12 de septiembre:

MotoE | FP: 08:30 horas Moto3 | FP1: 09:00 horas Moto2 | FP1: 09:50 horas MotoGP | FP1: 10:45 horas MotoE | Practice: 12:35 horas Moto3 | Practice: 13:15 horas Moto2 | Practice: 14:05 horas MotoGP | Practice: 15:00 horas MotoE | Q1: 17:05 horas MotoE | Q2: 17:25 horas

Sábado 13 se septiembre:

Moto3 | FP2: 08:40 horas Moto2 | FP2: 09:25 horas MotoGP | FP2: 10:10 horas MotoGP | Q1: 10:50 horas MotoGP | Q2: 11:15 horas MotoE | Carrera 1 (8 vueltas): 12:10 horas Moto3 | Q1: 12:45 horas Moto3 | Q2: 13:10 horas Moto2 | Q1: 13:40 horas Moto2 | Q2: 14:05 horas MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas MotoE | Carrera 2 (8 vueltas): 16:10

Domingo 14 de septiembre:

Warm Up MotoGP: 09:40 horas Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de San Marino 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.