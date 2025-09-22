Horario y dónde ver por TV el GP de Japón de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP se adentra en la gira asiática de la temporada 2025. La acción se retoma para disputar el Gran Premio de Japón en Motegi y en esta ronda las miradas estarán puestas en Marc Márquez. A falta de seis fines de semana para acabar con el curso, el '93' puede proclamarse campeón del mundo.

La corona de MotoGP

El fin de semana en el Gran Premio de San Marino no salió según lo esperado para Márquez. El piloto español se fue al suelo en la carrera al sprint y la victoria fue para Marco Bezzecchi. Aunque el dominio del '93' regresó el domingo con un nuevo triunfo. El resultado en el 'Misano World Circuit Marco Simoncelli' le abrió la primera posibilidad a Marc de cerrar un nuevo título en la categoría reina.

Para conseguir su novena corona, el líder del campeonato deberá conseguir tres puntos más respecto a Álex Márquez. El campeonato no podrá cerrarse en la carrera al sprint del sábado independientemente de los resultados. Álex Márquez sigue siendo el segundo clasificado en la general y la tercera posición podría acabar en manos de 'Pecco' Bagnaia o Marco Bezzecchi.

Moto2

El fin de semana en Misano estuvo marcado por la victoria de Celestino Vietti. En el podio le acompañaron Barry Baltus y el 'rookie' Daniel Holgado. Aunque los protagonistas de la general del campeonato de la categoría intermedia se quedaron fuera del podio.

'Manu' González mantiene el liderato con 227 puntos, mientras que los cambios se produjeron entre la segunda y la tercera posición. Tras la carrera del GP de San Marino, Diogo Moreira y Arón Canet empataron en puntos. Los dos pilotos se encuentran a 39 del líder del campeonato, pero el brasileño ocupa la segunda posición.

Moto3

Por otro lado, José Antonio Rueda no cede el liderato de Moto3 a sus rivales y en Misano volvió a alzarse con la victoria. Tras un intenso final, Máximo Quiles y Adrián Fernández acompañaron en el podio al líder de la categoría. En referencia a la clasificación general, Ángel Piqueras se mantiene como el segundo clasificado a 78 puntos de Rueda. Mientras que Máximo Quiles lo hace tercero con 107 puntos de desventaja.

Horarios GP de Japón 2025

Viernes 26 de septiembre:

Moto3 | FP1: 02:00 horas Moto2 | FP1: 02:50 horas MotoGP | FP1: 03:45 horas Moto3 | Practice: 06:15 horas Moto2 | Practice: 07:05 horas MotoGP | Practice: 08:00 horas

Sábado 27 de septiembre:

Moto3 | FP2: 01:40 horas Moto2 | FP2: 02:25 horas MotoGP | FP2: 03:10 horas MotoGP | Q1: 03:50 horas MotoGP | Q2: 04:15 horas Moto3 | Q1: 05:45 horas Moto3 | Q2: 06:10 horas Moto2 | Q1: 06:40 horas Moto2 | Q2: 07:05 horas MotoGP | Sprint (12 vueltas): 08:00 horas

Domingo 28 de septiembre:

Warm Up MotoGP: 02:40 horas Moto3 | Carrera (17 vueltas): 04:00 horas Moto2 | Carrera (19 vueltas): 05:15 horas MotoGP | Carrera (24 vueltas): 07:00 horas

Dónde ver el GP de Japón 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.