Horario y dónde ver por TV el GP de Indonesia de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP se traslada desde Japón hasta Indonesia tras un fin de semana lleno de emoción. A falta de cinco carreras para el final, Marc Márquez sentenció su séptimo título en la categoría reina. Además, el trazado japonés también fue el escenario del primer doblete de la temporada de 'Pecco' Bagnaia y el primer podio de Honda de la mano de Joan Mir. El campeonato vuelve a la acción este fin de semana (3-5 de octubre), pero en esta ocasión lo hará en el 'Pertamina Mandalika Circuit' para celebrar el Gran Premio de Indonesia.

La séptima corona de Marc Márquez

Tras el fin de semana en Motegi, el '93' cerró el segundo título del año para Ducati. Aunque la corona ya está sentenciada, la segunda posición del campeonato todavía está en juego. Álex Márquez se mantiene en la segunda posición con 304 puntos, mientras que 'Pecco' Bagnaia ocupa la tercera con 274. La segunda posición apunta que será para el piloto del Gresini Racing, pero la posición del piloto italiano podría verse en peligro por parte de Marco Bezzecchi.

Mientras que Márquez vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera deportiva, Jorge Martín tuvo que regresar a España para ser operado de la clavícula tras la caída en la carrera al sprint. De nuevo, el piloto de Aprilia volverá a estar ausente en la parrilla de MotoGP. Por otro lado, el vigente campeón del mundo se enfrentará a un trazado en el que no ha conseguido todavía la victoria.

Moto2

En referencia a la categoría intermedia, Daniel Holgado volvió a imponerse. El piloto español se alzó con la victoria en la carrera dominical de Motegi. El 'rookie' de Moto2 ya ha conseguido dos victorias en los últimos tres Grandes Premios junto al 'Aspar Team'.

Por lo que respecta a la clasificación general, Manu González se mantiene como líder de la categoría con 34 puntos sobre Diogo Moreira. La tercera posición la ocupa Arón Canet con 49 puntos menos sobre el líder de la categoría intermedia.

El título de Moto3 en manos de Rueda

David Muñoz volvió a alzarse con la victoria por tercera vez en lo que va de curso. Aunque José Antonio Rueda, cruzó la meta en segunda posición y consolidó el liderato en la clasificación genera. Rueda ya cuenta con 93 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras y se enfrenta a su primera oportunidad de cerrar el título. A pesar de los triunfos de Muñoz, Máximo Quiles se mantiene en la tercera posición de la general del campeonato.

Horarios GP de Indonesia 2025

Viernes 3 de octubre:

Moto3 | FP1: 03:00 horas Moto2 | FP1: 03:50 horas MotoGP | FP1: 04:45 horas Moto3 | Practice: 07:15 horas Moto2 | Practice: 08:05 horas MotoGP | Practice: 09:00 horas

Sábado 4 de octubre:

Moto3 | FP2: 02:40 horas Moto2 | FP2: 03:25 horas MotoGP | FP2: 04:10 horas MotoGP | Q1: 04:50 horas MotoGP | Q2: 05:15 horas Moto3 | Q1: 06:45 horas Moto3 | Q2: 07:10 horas Moto2 | Q1: 07:40 horas Moto2 | Q2: 08:05 horas MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas

Domingo 5 de octubre:

Warm Up MotoGP: 04:40 horas Moto3 | Carrera (20 vueltas): 06:00 horas Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas MotoGP | Carrera (27 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver el GP de Japón 2025

Todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2025 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP. Y por supuesto, desde la web de SPORT les ofreceremos los directos de las sesiones de clasificación y carreras, con información en directo.