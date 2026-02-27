Clasificación y carrera sprint del GP de Tailandia de MotoGP: horario y dónde ver por TV, en directo con Marc Márquez

La espera por fin ha terminado. El Mundial de MotoGP abre el telón de la temporada 2026 con la disputa del GP de Tailandia, primera prueba del calendario. Después de la disputa de los primeros entrenamientos libres y de la Practice, el sábado llega cargado de emociones en el Circuito de Buriram con Marc Márquez en busca de la pole y de los primeros puntos del año con la disputa de la Sprint.

Una vez terminada la disputa de los primeros entrenamientos libres y de la Practice, en la que Bezzecchi pulverizó el récord del circuito y Marc Márquez marcó el segundo mejor tiempo, este sábado llega cargado de actividad. Arrancará la jornada los segundos entrenamientos libres, unos minutos antes de la disputa de la clasificación del GP de Tailandia.

Unas horas más tarde será el turno de la Sprint, la primera prueba que reparte puntos de la temporada. Marc Márquez se convirtió en el rey de las sprints en 2025, así que se espera que el piloto de Cervera vuelva a partir como favorito en Buriram, un trazado que conoce a la perfección y donde ha ganado hasta en tres ocasiones.

Bezzecchi, en racha / Aprilia Racing

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Tailandia de MotoGP 2026

Sábado 28 de febrero: Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:50 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas



¿Dónde ver el GP de Tailandia 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Tailiandia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.