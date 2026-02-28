Carrera del GP de Tailandia de MotoGP: horario y dónde ver por TV, en directo con Marc Márquez

Pedro Acosta ha empezado la temporada 2026 de MotoGP a lo grande. A pesar de no ser el más rápido durante el fin de semana, el piloto de Red Bull KTM arrancó con victoria en la Sprint del sábado tras un final de infarto con Marc Márquez en la última vuelta. Este domingo llega el turno de la carrera, momento de la verdad para todos los equipos.

El sábado en Tailandia no pudo empezar con más emoción. Bezzecchi partía desde la pole position tras confirmar el dominio inicial de Aprillia, pero Marc Márquez arrebató el liderato de la prueba al italiano tras su caída en los primeros giros. El piloto de Ducati, que volvía tras la lesión de hombro de finales de la temporada pasada, se ponía primero dispuesto a no ceder su ventaja en ningún momento.

Sin embargo, encontró en Pedro Acosta un hueso duro de roer. El de Red Bull KTM no se despegó de Marc en toda la Sprint y lanzó varios ataques en las últimas vueltas para arrebatarle la primera posición. En su penúltimo intentó, Márquez cerró el interior a Acosta que se fue largo tras tocar con Marc, aunque dirección de carrera observó una más que justa infracción del piloto de Ducati.

En los últimos giros, Márquez fue informado de que debía cederle la posición a Acosta, que pasó a Marc en la última recta y se llevó la victoria al Sprint. El piloto de Red Bull KTM se pone líder del Mundial 2026 tras la primera prueba, aunque este domingo llega cargado de sorpresas con la pelea por la Carrera que dará más puntos que la Sprint.

Horarios de la carrera del GP de Tailandia de MotoGP 2026

Domingo 1 de marzo: Warm Up MotoGP: 04:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 06:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 09:00 horas

Así está la clasificación de MotoGP 2026

Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 12 pts Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 9 pts Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 7 pts Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 6 pts Jorge Martin – Aprilia Racing – 5 pts Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 4 pts Joan Mir – Honda HRC Castrol – 3 pts Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 2 pts Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 1 pt Luca Marini – Honda HRC Castrol – 0 pts Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 0 pts Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 0 pts Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 0 pts Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 0 pts Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 0 pts

¿Dónde ver el GP de Tailandia 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Tailiandia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

