Carrera Sprint del GP de Brasil de MotoGP: horario y dónde ver hoy por TV, en directo con Marc Márquez

El Gran Premio de Brasil 2026 abre sus puertas a MotoGP casi más de dos décadas después. La segunda prueba del calendario, que llega con Pedro Acosta como líder de la clasificación de pilotos, inicia este sábado la primera de las dos pruebas que repartirán puntos durante el fin de semana, con Marc Márquez en busca de la pole position y de la victoria en la carrera Sprint.

Zarco fue quien marcó el mejor tiempo en la Practice de este viernes pasada por agua. Sin condiciones óptimas para los pilotos, muchas sorpresas sucedieron en pista, aunque Marc Márquez superó el corte tras quedar segundo en la prueba.

Marc Márquez durante la sesión matutina del viernes en Brasil / EFE

Una vez disputados los primeros entrenamientos libres y la Practice del GP de Brasil, este sábado llega cargado de actividad en el Autórdromo Ayrton Senna de Goaiana. La jornada arrancará con los segundos entrenamientos libres, que se disputarán unos minutos antes de la clasificación que decidirá qué piloto se lleva la pole position en Brasil.

Unas horas más tarde llegará el turno de la carrera Sprint, la primera prueba que repartirá puntos del fin de semana. Marc Márquez, el indiscutible rey de este tipo de carreras, espera poder quitarse la espinita clavada tras quedar segundo en Tailandia tras una polémica decisión de los comisarios que le otorgó la victoria a Pedro Acosta.

Horarios de la clasificación y Sprint del GP de Brasil de MotoGP 2026

Sábado 21 de marzo: Moto3 | FP2: 12:40 horas

Moto2 | FP2: 13:25 horas

MotoGP | FP2: 14:10 horas

MotoGP | Q1: 14:50 horas

MotoGP | Q2: 15:15 horas

Moto3 | Q1: 16:40 horas

Moto3 | Q2: 17:10 horas

Moto2 | Q1: 17:40 horas

Moto2 | Q2: 18:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 19:00 horas

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Brasil y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.