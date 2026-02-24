GP de Tailandia de MotoGP: Horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez

El Mundial 2026 de MotoGP arranca este fin de semana en el Circuito de Buriram (Tailandia) con la primera carrera de la temporada. Marc Márquez aterriza como vigente campeón en el último curso antes del cambio de reglamento que revolucionará la parrilla a partir de 2027. Te contamos todos los horarios del Gran Premio y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España.

Son muchas las incógnitas que rodean la próxima temporada, entre ellas, si Marc Márquez podrá llevarse su décima corona tras conseguir la novena a finales del pasado mes de septiembre. Volverá a pista tras un invierno dedicado a la recuperación de su hombro derecho, tras una lesión en Indonesia que lo hizo pasar por el quirófano y ausentarse en los últimos cuatro GP’s de la temporada y el primer test de pretemporada de 2026, en Valencia.

La duda era cómo se habría recuperado el ‘93’ de cara al inicio de 2026. Pero los primeros test en Sepang fueron positivos. “Está respondiendo bien", confirmaba sobre su hombro. El piloto de Cervera inició la primera jornada de puebas en Malasia con el mejor registro, y al terminar la tercera jornada, que dominó el vigente subcampeón y su hermano menor Àlex, resultó cuarto en la tabla de tiempos combinada, a 0.387 del ‘73’.

Àlex Márquez es, sin duda, uno de los nombres a tener en cuenta de cara a esta temporada. Con una moto 'pata negra', la GP26 oficial, el menor de los Márquez logró también el mejor registro del primer día en Buriram. Marco Bezzecchi, a lomos de su Aprilia RS-GP, terminó la temporada en tercera plaza y también se exhibió en las pruebas de pretemporada, cerrando la segunda jornada de Buriram en la primera plaza con un registro de 01:28.668.

La incóngita radica ahora en cómo llegarán el resto de marcas a la primera cita del calendario. Mientras se espera que KTM y Honda hayan dado un paso hacia adelante, Yamaha no dejó las mejores sensaciones en las jornadas de pruebas, con un Fabio Quartararo visiblemente descontento con el rendimiento del nuevo motor V4 que la marca nipona ha estado desarrollando durante el último año.

Fabio Quartararo durante los test de Buriram / Yamaha Racing

En las categorías inferiores también existen referencias. Alex Escrig, con su Forward, marcó la pauta en Moto2 durante los test celebrados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, batiendo el récord del circuito con un registro de 01:38.815. Sin el vigente campeón de la categoría en pista, con el debut en la categoría reina de Diogo Moreira, otros candidatos a tener en cuenta con Manuel González, el subcampeón, o los pilotos del Aspar Team, David Alonso y Dani Holgado, así como otros veteranos como Aron Canet o Sergio García, que aterriza en el Gresini.

En cuanto a Moto3, este curso la parrilla contará con una gran cantidad de 'rookies'. Entre ellos, Brian Uriarte, que aterriza como campeón de los campeonatos trampolín, la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP (ahora FIM MotoJunior). Sin duda, uno de los favoritos a llevarse el título es Máximo Quiles, mejor debutante el pasado curso y que se llevó 3 victorias y otros seis podios el pasado curso, en su primera temporada en el mundial. Otros nombres a tener en cuentra podrían ser veteranos de la categoría como David Muñoz, David Almansa, Adrián Fernández, Álvaro Carpe o Joel Kelso.

Horarios del GP de Tailandia de MotoGP 2026

Viernes 27 de febrero: Moto3 | FP1: 03:00 horas

Moto2 | FP1: 03:50 horas

MotoGP | FP1: 04:45 horas

Moto3 | Practice: 07:15 horas

Moto2 | Practice: 08:05 horas

MotoGP | Practice: 09:00 horas Sábado 28 de febrero: Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:50 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas Domingo 1 de marzo: Warm Up MotoGP: 04:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 06:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver el GP de Tailandia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Tailiandia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.