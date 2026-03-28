Carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP: a qué hora es y dónde ver por TV a Marc Márquez y Pedro Acosta

El GP de Estados Unidos 2026 vivirá este domingo su día grande. En territorio Marc Márquez, pues el COTA es uno de sus circuitos insignia, el piloto de Ducati espera recortar distancias con la parte alta de la clasificación, donde Marco Bezzecchi llega como líder destacado tras su victoria en Brasil.

El Circuito de las Américas (COTA), un trazado inaugurado en 2012, se trata del primer circuito de Estados Unidos diseñado especialmente para albergar Grandes Premios. En total, el COTA tiene 5.513 km, con un total de 20 curvas (11 a la izquierda, 9 a la derecha) y una larga recta de 1.200 metros. Es un circuito moderno con un diseño de los más exigentes del campeonato y propone a los pilotos cambios de elevación notables, siendo la reconocible subida a la curva 1 su rasgo más icónico.

La temporada pasada, en Estados Unidos, Pecco Bagnaia consiguió la victoria en una de las pocas alegrías que el curso deparó al italiano. En el podio le acompañaron Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Dos de esos tres protagonistas habían protagonizado también la sprint que ganó Marc, con Àlex, segundo y Pecco, tercero.

Para este fin de semana, Fabio Di Giannantonio saldrá desde la 'pole' tras un final muy apretado de Q2. Varios pilotos venían en casco rojo en los últimos segundos y el italiano se llevó el gato al agua. Le acompañarán desde la primera línea de parrilla Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, dos de los hombres fuertes de la temporada. Marc Márquez, por su parte, partirá desde la sexta plaza en uno de los trazados donde tradicionalmente se encuentra más cómodo. O, al menos, solía hacerlo con la Honda. Con la Ducati parece que tiene más dificultades.

A destacar la cuarta plaza de Pecco Bagnaia, con Joan Mir y la Honda en quinta posición. Todo parece indicar que podría haber dos nuevos candidatos a luchar por el 'Top 5'.

Horarios de la carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026

Domingo 29 de marzo: Warm Up MotoGP: 17:40 horas

Moto3 | Carrera (14 vueltas): 19:00 horas

Moto2 | Carrera (16 vueltas): 20:15 horas

MotoGP | Carrera (19 vueltas): 22:00 horas

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Estados Unidos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.