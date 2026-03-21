Carrera del GP de Brasil de MotoGP: a qué hora es y dónde ver por TV a Marc Márquez y Pedro Acosta

El GP de Brasil de MotoGP vive un momento histórico este domingo. Después de casi más de dos décadas de inactividad y tras el resultado de la sprint, el recién estrenado Autódromo Ayrton Senna de Goaiana vivirá una carrera de la categoría reina este domingo con Marc Márquez en busca de los 25 puntos que le permitan seguir en la parte alta de la clasificación de pilotos.

Uno de los puntos a tener en cuenta para la carrera es la imprevisibilidad del Autódromo Ayrton Senna de Goaiana, y es que los 22 pilotos llegaron a Brasil a ciegas. Nunca se había disputado ninguna sesión en el trazado brasileño ni tampoco ninguna tanda de test; solamente Diogo Moreira (único brasileño de la parrilla) ha rodado más allí, de pequeño. Tanto él como Franco Morbidelli (con sangre brasileña) y Luca Marini dieron unas vueltas allí como demostración cuando se anunció la incorporación del trazado al calendario el pasado curso.

Saber adaptarse rápidamente al nuevo circuito será clave para conseguir la victoria en la segunda prueba del calendario, que llega cargada de emociones para este domingo.

Horarios de la carrera del GP de Brasil de MotoGP 2026

Domingo 22 de marzo: Warm Up MotoGP: 14:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 16:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 17:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 19:00 horas

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de Brasil y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.