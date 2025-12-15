La hora del 'Turco': El reto de Razgatlıoğlu en MotoGP

Toprak Razgatlıoğlu o ‘El Turco’ de apellido impronunciable se plantea un desafío mayúsculo en 2026. Después conquistar tres títulos mundiales de Superbikes ha decidido salir de su zona de confort y aceptar la propuesta de Yamaha para dar el salto a la categoría reina de MotoGP.

Razgatlıoğlu será el compañero de Jack Miller en el Prima Pramac Racing. “Es un piloto de clase mundial, creo que se adaptará bastante rápido. Tiene mucha experiencia con distintos fabricantes y al final una moto siempre tiene dos ruedas y un acelerador. Estoy seguro que será capaz de encajar todo rápidamente", vaticina Miller, que considera que la llegada del piloto turco supone una "ventaja" añadida para Yamaha: "Viene de un estilo de pilotaje diferente, de Pirelli, y eso nos dará un nuevo tipo de información. Veremos qué hace con la moto en determinados puntos y cómo lo hace".

Hay bastantes pilotos que han pasado de MotoGP a Superbikes, algunos con tanto éxito como Álvaro Bautista, que llegó a ser campeón en dos ediciones. Sin embargo, no son muchos los que han pasado del campeonato de las motos derivadas de serie al de MotoGP. Un camino que otros antes que Toprak recorrieron antes que él sin demasiado éxito

El primero dos fue Fred Merkel, campeón de Superbike en 1988 y 1989, que alternó sus participaciones en el Mundial de 500cc y logró como mejor resultado un undécimo puesto en el GP de Gran Bretaña de 1988.

Le siguió Scott Russel, que ganó el Mundial de Superbikes en 1993 y dio el salto a 500 cc con Suzuki en 1995 y 1996. En sus 19 Grandes Premios, subió al tercer puesto del podio en Suzuka y Brno y finalizó sexto en la clasificación general de 1996.

Troy Corser, Campeón de SBK en 1996 y 2005, probó suerte en 1997 en la categoría de 500cc en el Mundial de Motociclismo, pero el australiano, sin suerte, tuvo que dejar a mitad de temporada ese campeonato, por problemas contractuales con Yamaha y volvió a WorldSBK.

Ya en la era de MotoG, cabe recordar a Colin Edwards y James Toseland. El piloto de Texas pasó a MotoGP tras sumar dos títulos de Superbikes en 2000 y 2002. Permaneció en la parrilla entre 2003 y 2014, con un total de 12 podios y el cuarto lugar en la clasificación en 2005. Siempre se le resistió la victoria y pasó por la horrible experiencia de ser uno de los pilotos involucrados en el accidente mortal de Marco Simoncelli en Sepang 2011.

El británico Toseland era conocido como ‘el pianista’ ya que además de su participación en Superbikes y MotoGP, era músico. Fue campeón de WSBK en 2004 y 2007 y como ahora va a hacer Razgatlıoğlu, probó suerte en MotoGP en 2008 y 2009 con el Team Yamaha Tech3. Su mejor resultado fue un sexto en carrera y un undécimo puesto en la general.

Mejores sensaciones dejó el australiano Troy Bayliss, que además lograr tres títulos de Superbikes en 2001, 2006 y 2008, compitió en MotoGP de 2003 al 2005 con Ducati y Honda, subió cuatro veces al podio, acabó sexto en la general y fue el primer ‘Wildcard’ del Campeonato, en Valencia 2006, tras conquistar su segundo título de WorldSBK.

El estadounidense Ben Spies fue campeón de Superbikes en 2009 con 14 victorias, desembarcó en MotoGP en 2010. En su primer año en la categoría reina consiguió 2 podios y finalizó quinto en la clasificación general. En su segundo año en la categoría reina, consiguió su primera y única victoria en el circuito de Assen, aunque las lesiones truncaron su progreso.

Toprak ya dejó una primera referencia en el test post temporada de MotoGP celebrado en Cheste, en noviembre. Acabó decimoctavo a 1.2 segundos del más rápido, aunque fue más competitivo que su compañero Jack Miller y también que Álex Rins con la Yamaha oficial. Su estilo agresivo, con una fuerte frenada impresionó a su nuevo equipo. “Estoy bastante sorprendido con su mentalidad y su pilotaje”, valoró Gino Borsoi, 'team manager' del Pramac.