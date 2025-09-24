La hora de Marc Márquez: 2.100 días para volver a ser campeón

El Mundial de MotoGP desembarca este fin de semana en Japón para disputar la decimoséptima prueba del campeonato 2025. Una cita que arrancó con una fiesta en la emblemática plaza Kabukicho Cinecity de Shinjuku (Tokio), en la que los pilotos se dieron un baño de masas con los miles de aficionados que se unieron a la celebración.

El evento, denominado 'MotoGP en Tokio', contó con la presencia de representantes de las altas esferas como Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, Minoru Kato, director general de la división de motocicletas y productos de potencia de Honda, y Yasutaka Suzuki, director general de la división de movilidad terrestre de Yamaha. Además de los pilotos que fueron los grandes protagonistas, con especial atención al local Ai Ogura.

Eventos a parte, en el fin de semana nipón todos los focos estarán puestos en Marc Márquez quien, 2100 días después, podría volver a coronarse campeón del mundo de la categoría reina.

El piloto de Ducati, tras una temporada casi perfecta, podría sentenciar ya el campeonato este domingo, con todavía cinco grandes premios por delante. En el mismo escenario donde conquistó el título en 2014, 2016 y 2018, Marc podría reconquistar la corona y solo tres puntos y otro Márquez, Àlex, le separan de ello. Con 182 puntos de ventaja respecto a su hermano, segundo de la general, las cuentas son claras: solo tiene que sumar tres puntos más que su rival y el domingo podrá celebrar su noveno título, el séptimo en MotoGP.

Un objetivo que, a priori, parece asequible, aunque Marc prefiere no dar nada por hecho, todavía. “No será empresa fácil superar a Àlex, que ha ganado tres veces en Japón, como tampoco será sencillo superarle en puntuación, la prueba está que, en Misano, en el último GP sumamos los mismos puntos”, afirmó antes de viajar a Japón.

Las estadísticas están también del lado de Marc, que no ha bajado del cuarto puesto (en 2015 y 2022) en el circuito japonés desde su debut en MotoGP en 2013; y firmó también ahí su último podio con Honda, en 2023, antes de mudarse a Gresini.

El top 3, en juego

Más allá de Marc, y con el título de constructores ya decidido en favor de Ducati desde el GP de San Marino, habrá en pista otros focos de atención, con las posiciones de podio aun en juego. Àlex Márquez parece tener asegurada la segunda plaza con una renta de 93 puntos respecto a Pecco Bagnaia que es tercero, aunque con menos distancia respecto al cuarto, un Marco Bezzecchi al alza que podría arrebatarle el puesto.

Àlex, además, tiene en su mano otro título, el de ser el Mejor Piloto Independiente, y buscará afianzarlo aun más en un trazado que se le da bien y en el que ya ha ganado anteriormente. De hecho, en el circuito nipón consiguió la primera victoria de su carreram en un ya lejano 2013, en su temporada de rookie en Moto 3.