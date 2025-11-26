Honda ve la luz: El salto de calidad en el Mundial 2025

Honda empieza a ver la luz al final del túnel. El descalabro de la marca más laureada de la historia de MotoGP a raíz de la pandemia, la grave lesión de su piloto estrella Marc Márquez en Jerez 2020 y el adiós del entonces octocampeón para probarse en Ducati sumieron al constructor japonés en la peor crisis deportiva de su historia. Pero no todo está perdido: HRC ha bajado el telón del Mundial 2025 con resultados esperanzadores, que lo son aún más con el cambio de normativa de 2027 en el horizonte.

Hace un año la compañía del ala dorada concluyó última en el campeonato de marcas, con solo 75 puntos, mientras que esta temporada han contabilizado 285 puntos y han terminado delante de Yamaha, alcanzando ell grupo C en el sistema de concesiones, perdiendo algunos privilegios, pero demostrando que van por buen camino.

Honda ha despedido el curso incluso rompiendo su sequía de victorias, gracias la conseguida por Johann Zarco en Le Mans; El francés y Joan Mir han sumado tres podios. Y en cuando a los cronos, mientras que en 2024 la primera Honda se encontraba a una media de 30 segundos del ganador, esta temporada la diferencia se ha reducido a 13.5 segundos, obteniendo un un promedio entre lasexta y la séptima posición.

La evolución de Honda en MotoGP el último año / HRC

Johann Zarco, décimo segunda posición en el Mundial con 148 puntos, ha sido el piloto de Honda más efectivo, con la moto del LCR. Le sigue Luca Marini, décimo tercero, con 142 puntos con la Honda oficial. Su compañero Joan Mir acabó fue décimo quinto con 96 puntos en el campeonato, 85 más que la pasada temporada. El peor de los representantes de HRC ha sido Chantra, con siete puntos en su debut –y despedida- de la categoría reina.

La mejor desde 2019

Mikihiko Kawase, Director Técnico de Honda en MotoGP, considera que 2025 “ha sido una temporada muy buena, la mejor de Honda desde 2019 en términos de puntos de Constructores. Debemos sentirnos satisfechos, especialmente después de varias temporadas muy duras. Pero en definitiva, Honda HRC está en MotoGP para luchar por la victoria, así que debemos seguir trabajando y empujando hasta volver a luchar consistentemente en el frente de las carreras y batallar por el Campeonato del Mundo”.

Kawase valora el ascenso en el sistema de concesiones de MotoGP: “Es el siguiente paso lógico en nuestro regreso a la cima, algo que debemos hacer. Por supuesto, hay algunas limitaciones con neumáticos reducidos para las pruebas, sin tiempo con los pilotos de Grand Prix y más limitaciones con el desarrollo del motor. El Equipo de Pruebas, reforzado con la incorporación de Nakagami y Aleix Espargaró, ha hecho un gran trabajo esta temporada y su papel será aún más crítico en 2026, ya que tenemos aún menos margen de duda cuando se trata de llevar nuevas piezas a un fin de semana de carrera. Dentro de HRC, creemos que la asignación de recursos de desarrollo entre los modelos ’26 y ’27 se aclarará rápidamente, permitiendo una mejor gestión de proyectos y un desarrollo más eficiente”, explica.

El técnico nipón establece los objetivos de cara a la próxima temporada: “Nuestro objetivo es continuar luchando consistentemente por el top cinco y luchar por el podio cuando sea posible. MotoGP siempre avanza; todos son siempre más rápidos, así que debemos continuar trabajando al máximo. 2026 será el último año de los 1.000cc y queremos lograr los mejores resultados posibles con la Honda RC213V”.