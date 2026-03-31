Honda redobla la apuesta: quieren dos motos más en 2027

Honda, el que fuera el gran dominador del Mundial de MotoGP desde la década de los noventa, se encuentra inmerso en una crisis de resultados que le ha privado de conquistar el título en lo que va de década. La última corona para los del ala dorada fue en 2019 de la mano de Marc Márquez y desde entonces los resultados y el rendimiento no han acompañado.

Honda dio un pequeño paso adelante con los dos podios (Japón y Malasia) que consiguió Joan Mir la temporada pasada. El menorquín estuvo a punto de repetir este fin de semana en el GP de Estados Unidos aunque una inoportuna caída lo privó de poder intentarlo.

La compañía nipona tiene mucho trabajo por delante para poder volver a ser lo competitiva que fue en sus años de gloria y para ello necesita más trabajo y más información. Eso pasa por volver a la época en la que contaban con el doble de motos en la parrilla. Entre 2014 y 2019 Honda pasó de ocho a cuatro, las que conserva en la actualidad con el equipo de fábrica pilotado por Joan Mir y Luca Marini y el LCR, con Johann Zarzo y Diogo Moreira.

En busca de opciones

Según avanzó 'Motorsport', Honda estaría ya en contactos con las escuderías disponibles en el campeonato para llevar a cabo ese movimiento, siguiendo los pasos de Yamaha, que se hizo el curso pasado con el Pramac, anteriormente de Ducati.

De hecho, según el citado medio, Honda estaría trabajando ya la temporada próxima con ese escenario de seis motos. Volvería así a la estructura de 2018, cuando contaba con seis motos, lass dos del equipo oficial, y los de LCR y Marc VDS.

Este nuevo escenario permitiría a Honda redoblar trabajo en lo que respecta al desarrollo de la moto y recuperar así el camino perdido en estos años.

Aunque parece que Honda ya ha tanteado a las opciones posibles entre ellas Gresini (Ducati) y TrackHouse (Aprilia), lo cierto es que con el mercado actual quedan pocas posibilidades en juego. Entre ellas, la más factible sería el Tech3, actualmente bajo el abrigo de KTM. La complicada situación económica de la fábrica austríaca ha hecho que los dueños del equipo estén abiertos a negociar con otros fabricantes y la potente casa nipona podría ser la opción perfecta en busca de estabilidad.

Por otro lado, y con un mercado de pilotos incierto de cara a 2027, dos plazas más supondrían un margen mayor para que Honda pudiera colocar a sus fichas. Por el momento, ninguno de sus cuatro pilotos parece tener asegurado su manillar, sobre todo si se confirma de forma oficial la llegada de Fabo Quartararo.

El francés ocuparía uno de los dos sitios vacantes en el equipo de fábrica, probablemente con Marini de compañero. Un escenario que, de momento, solo es especulativo.