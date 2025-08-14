Honda se queda sin sustituto y Espargaró reaparece en Hungría

Somkiat Chantra sigue de baja tras la lesión que sufrió practicando motocross durante el mes de julio. El accidente provocó la rotura del ligamento colateral de la rodilla derecha y el piloto tailandés se vio obligado a pasar por el quirófano. Chantra ya fue baja durante los Grandes Premios de Alemania y República Checa, pero el piloto de Honda será ausente también para los próximos dos fines de semana.

El tailandés se sometió a la revisión en la Clínica Dexeus, de la mano del doctor Ángel Charte, director médico del campeonato. El equipo médico confirmó que Chantra no podía recibir el apto para regresar en el Gran Premio de Austria ni Hungría.

Las lesiones

Durante el fin de semana en la República Checa, Takaaki Nakagami fue el piloto sustituto del tailandés. El problema se presentó en la carrera al sprint, cuando Augusto Fernández se fue al suelo y se llevó con él al piloto japonés. Nakagami tuvo que abandonar el Gran Premio con una rotura en el ligamento cruzado posterior de la pierna derecha.

Por otro lado, la presencia de Espargaró en el Red Bull Ring este fin de semana no es factible por la lesión que sufre en el ligamento del pulgar tras una caída en una carretera, mientras que rodaba con la bici. Los problemas llegaron a Honda y se quedaron con los dos pilotos probadores de la fábrica lesionados.

Las opciones de WorldSBK

La opción para subirse a la moto de Chantra caía en Iker Lecuona, pero el piloto español se lesionó durante el Gran Premio de Hungría en el WorldSBK. Los problemas se arrastraron hasta las 8 Horas de Suzuka y la competición tuvo que completarse con la participación de dos pilotos. Xavi Vierge fue contemplado como una alternativa para subirse a la moto del piloto tailandés, pero la ausencia de experiencia en la categoría reina anuló sus opciones.

El regreso de Espargaró

Dada la situación actual, LCR se instalará en Spielberg únicamente con Johann Zarco. La próxima semana, el campeonato de MotoGP llega a Hungría y Aleix Espargaró se incorporará al box para compartir el fin de semana con el piloto francés.