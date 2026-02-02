Honda presenta la moto de 2026

El fabricante japonés Honda, ha presentado los colores que lucirán las motos de su equipo oficial en el campeonato del mundo de MotoGP, cuyos representantes será el piloto español Joan Mir y el italiano Luca Marini.

La Honda RC213V entrará en su último año de competición luciendo el 'icónico tricolor de Honda HRC', el rojo, que representa la pasión por las carreras, el azul, la búsqueda de la excelencia técnica, y el blanco por los aficionados al motociclismo.

"Estos colores unifican y refuerzan la presencia de Honda HRC en la élite del motociclismo y distinguen a los equipos de fábrica con un diseño que se ve reforzado una vez más por la presencia de Castrol, socio principal", señala Honda en su comunicado.

Además, recuerda que en 2026 se cumplirá el 60º aniversario de la entrada de Honda en la categoría reina del motociclismo, a la que llegó con su prototipo RC181 de 500 c.c., que marcó el inicio de una saga hasta llegar a la RC213V de 1000 c.c.

Un año histórico que estará marcado por diversas celebraciones para conmemorar las 314 victorias en la categoría reina y los más de 2.300 podios en todas las categorías que Honda posee actualmente.

El balear Joan Mir destaca en el comunicado de Honda que ésta es "otra moto preciosa que me enorgullece pilotar pues formar parte del equipo Honda HRC Castrol es algo muy especial".

"En 2026 necesitamos encontrar la consistencia que nos costó el año pasado, pero en el que demostramos la Honda RC213V como yo tenemos la velocidad y la capacidad para enorgullecer a Honda HRC y estos dos test de pretemporada serán muy importantes para preparar todo bien para el inicio del año", explica Mir.

"Estoy seguro de que todos los ingenieros han trabajado arduamente durante el invierno y no hay tiempo que perder, tenemos que trabajar desde la primera vuelta para alcanzar nuestro máximo rendimiento y devolver a Honda HRC al lugar que le corresponde", agrega Joan Mir.

El italiano Luca Marini , hermano de Valentino Rossi, comenta que "comenzar otra temporada con la Honda HRC Castrol después del progreso que mostramos en 2025, fue increíblemente gratificante y durante todo el invierno he estado trabajando para superarme y comenzar la temporada en 2026".

"Nuestros objetivos son claros: luchar en cabeza, y aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presenten, ya que todos en este proyecto hemos hecho los deberes durante el invierno y estoy deseando volver a subirme a la Honda y pilotar de nuevo", agrega Marini.