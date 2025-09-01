Honda piensa en el futuro: Zarco y Marini, renovados

A falta de ocho rondas para acabar la temporada 2025, Honda ha empezado a cerrar el futuro junto a sus actuales pilotos para los próximos cursos. Tanto Luca Marini como Johann Zarco han renovado sus respectivos contratos. El piloto italiano ha firmado de nuevo con la fábrica japonesa para la siguiente temporada. Mientras que Johann Zarco se mantendrá en Honda hasta 2027, por lo tanto, se ha convertido en el primer piloto de la categoría reina en firmar un contrato para la era con el nuevo reglamento.

La unión de Honda y Zarco hasta 2027

El francés se alzó con la victoria en el Gran Premio de Francia bajo la lluvia en el circuito de Le Mans. Honda ha considerado que Zarco ofrece un elevado rendimiento combinado con su experiencia. El acuerdo del número '5' sigue siendo con HRC, lo que asegura su estatus de piloto de fábrica y le garantiza el acceso a las novedades técnicas del equipo oficial.

"Estoy muy contento de confirmar que seguiré con LCR los próximos dos años. Es importante porque tenemos grandes objetivos por lograr y grandes oportunidades mirando hacia 2027. Ya logramos una victoria con Lucio y el equipo, y sería fantástico volver a vivirlo, así que estamos decididos a seguir luchando por buenos resultados" las palabras del piloto francés estuvieron compartidas por 'MotoGP'.

La renovación de Marini

Por otro lado, Luca Marini seguirá como piloto de Honda HRC para 2026. A pesar de su ausencia por la lesión durante la temporada, el piloto italiano ha conseguido grandes avances y ha conseguido acumular puntos en todos los Grandes Premios en los que ha participado. La renovación de su contrato tan solo se amplÍa hasta finales de 2026.

"Estamos trabajando en algunos detalles finales, tanto la dirección de HRC como yo llevamos tiempo alineados en el futuro. Estoy completamente volcado en este proyecto y decidido ayudar a Honda a volver al frente en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Hemos tenido una buena temporada hasta ahora y el objetivo sigue siendo mejorar hasta la última vuelta en Valencia" las palabras de Marini fueron recogidas por 'MotoGP'.