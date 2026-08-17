Honda admite su gran error con Aston Martin: "Nuestro nivel de desarrollo humano no era suficiente para la F1"

No es ningún secreto que el proyecto de Aston Martin para 2026 no ha sido, ni de lejos, lo que se esperaba durante la pretemporada. Se esperaba que el AMR26 pudiese dar un salto hacia adelante con el cambio de reglamento, especialmente tras las nuevas incorporaciones, el aumento de presupuesto y el cambio a motor Honda... pero lejos de la realidad, el monoplaza quedó estancado en la parte trasera de la parrilla, desvelando problemas de fiabilidad, potencia y vibraciones en la unidad de potencia.

Durante las diez primeras citas, era habitual ver a Lance Stroll y Fernando Alonso luchando por las últimas plazas de la parrilla (la cosa cambió en Hungría con una batería de mejoras en el chásis), lejos de ser, en realidad, un poco competitivos. Las expectativas al principio de curso eran las de volver a luchar por podios, tal y como sucedió en 2023 con el asturiano, quien logró subirse al cajón en ocho ocasiones. Pero nada de eso terminó materializándose y ya en los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin pudo intuirse lo que estaba por venir en realidad.

Había grandes problemas en la unidad de potencia. Newey, uno de los grandes 'gurús' del paddock de la Fórmula 1, admitió haberse "distraído" con su papel como jefe de equipo, asegurando que el diseño del monoplaza también tenía sus fallos. Pero sin duda, el motor era un gran hándicap.

El reputado ingeniero desveló tras la carrera inaugural en Albert Park (Australia), que había habido un problema humano en Honda. El equipo que trabajó en la unidad de potencia del monoplaza no tenía prácticamente nada que ver con el que trabajó en la fábrica en la era dorada del motorista con Red Bull. Y, al parecer, no hubo notiicias de este asunto en Silverstone hasta el pasado mes de noviembre.

Sobre este asunto se ha sincerado recientemente el director general en pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara. "Honda es una empresa muy única. Así que siempre, cómo decirlo... El personal se mueve entre proyectos de coches de calle y el proyecto de Fórmula 1", expresó el japonés en una entrevista reciente con 'Motorsport'.

En Silverstone no lo supieron hasta noviembre

"El año pasado, tuvimos a mucha gente, no nueva, pero sí a algunas personas de gran talento procedentes de proyectos de coches de calle, y a otras que habían trabajado dentro del proyecto de Red Bull. Siempre desarrollamos talento en nuestro proyecto de Fórmula 1 para impulsar el conocimiento de Honda", continuaba diciendo.

Sorprende durante la charla una confesión del ingeniero: "Probablemente, a finales del año pasado, nuestro nivel total de desarrollo humano no era suficiente para el nivel de la Fórmula 1". Los problemas comenzaron a evidenciarse al poner el monoplaza en pista. "Y luego, en los test de invierno, tuvimos momentos bastante duros, pero esos momentos han desarrollado a nuestra gente. Han aprendido muchas cosas sobre lo que necesitamos para trabajar en la F1. Ya tenían conocimientos suficientes y habilidades de alto nivel, pero con esos momentos difíciles ganaron experiencia sobre cómo necesitan trabajar en la Fórmula 1", expresaba.

Fernando Alonso en Hungaroring / Boglarka Bodnar / EFE

Viendo la grave crisis en la escudería, Honda contrató a ingenieros que ya habían trabajado en el proyecto de Red Bull. "Con eso, ahora tenemos más gente en nuestro equipo de F1 con experiencia del proyecto de Red Bull", expresó. "Creo que desde entonces hemos progresado bien en términos de desarrollo de nuestro personal. Y ahora confío en que estamos en una buena posición para desarrollar un motor fuerte y también una gestión de la energía fuerte", expresó.

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Lo que está claro es que el trabajo en Japón no ha cesado y se espera que los resultados de este lleguen para el próximo fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. El AMR26 estrenará una nueva unidad de potencia que ya se probó durante el 'filming day' de la escudería tras el GP de Hungría. Ahora, llega la hora de la verdad. Con las mejoras en el chásis y en el motor, el monoplaza podría dar un salto de rendimiento para, al menos, situarse en la zona media. Pero habrá que esperar para sacar conclusiones.