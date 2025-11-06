Honda, a solo 19 puntos de perder el rango de concesiones más beneficioso

Después de la tormenta llega la calma y Honda empieza a encontrarla. Han sido muchos años de sufrimiento. De crisis de resultados y de intentar comprender cómo solucionar todos los problemas que acumula la RC213V. Tuvieron que despedirse del piloto referencia de la constructora nipona durante once años, Marc Márquez. Recuperaron las concesiones, aquellos beneficios que el campeonato otorga solo a las marcas con problemas de rendimiento. Y ahora, tras una temporada en la que la constructora ha logrado hasta cuatro podios, podría perder sus privilegios.

Es una buena noticia... o mala, según se mire. El sistema de concesiones permite nivelar la competición al ofrecer ventajas a los fabricantes con menor rendimiento. Estas concesiones abarcan más jornadas de test, motores extra y mayor flexibilidad en la evolución de las motos. Por lo tanto, en caso de perder estos beneficios, Honda podría tener más problemas para seguir desarrollando su prototipo en MotoGP.

La constructora del ala dorada está, tras la carrera en Malasia dos semanas atrás, a solo 19 puntos de ascender de categoría de concesiones de cara a la próxima temporada. Por lo tanto, el fin de temporada será clave para definir el futuro de la marca.

Actualmente, las fábricas se encuentran en distintos niveles. En el grupo A, el que permite menos beneficios, tan solo se encuentra Ducati, que seguirá ahí la próxima temporada al haberse alzado con el título de mejor constructora. Actualmente, posee 708 puntos, 353 puntos más que Aprilia, segunda marca en la tabla, que acumula 355 antes de la cita en Portimao.

Precisamente, la fábrica de Noale pertenece al grupo C de constructores, en el que también se encuentra KTM. Ninguna de las dos marcas podrá ascender de rango pese a que los resultados en estas dos últimas citas sean estelares. Pero sí puede sumarse a ellas Honda, estancada en el grupo D junto a Yamaha. Tan solo le hace falta sumar 19 puntos. Algo que no es muy descabellado, puesto que desde la carrera del Red Bull Ring, el pasado mes de agosto, los japoneses siempre han sumado 19 o más puntos en dos GP consecutivos.

El pasado curso, Honda, que posee 21 títulos mundiales a lo largo de la historia, terminó en 2024 en quinta y última posición del campeonato de constructores con solo 75 puntos. Con diferencia, era la peor moto de la parrilla. Este año, a falta del Gran Premio de Portugal y el de la Comunitat Valenciana, es quinta del campeonato con 266 puntos, por lo que ha logrado sumar 191 puntos más que la última campaña.

Los privilegios del grupo D

Durante este curso, los privilegios de las concesiones han permitido que todos sus pilotos oficiales pudiesen hacer tests privados ilimitados, además de poseer un elevado número de neumáticos para las jornadas de pruebas (260). Por otro lado, han podido disponer de seis 'wildcards' para sus pilotos probadores, como es el caso de Aleix Espargaró o Takaaki Nakagami. Han gozado también de 10 motores y dos actualizaciones aerodinámicas.

El cambio a grupo C supondría el mismo número de invitaciones a las carreras para sus 'test riders', 40 juegos de neumáticos menos para los test (que también estarán reducidos solo a pilotos probadores), dos motores menos y congelados, y solo una actualización aerodinámica. Ningún drama en un curso en el que se espera que la mayoría de marcas se centren en el desarrollo de sus motos de cara a 2027, cuando se produzca el cambio de cilindrada de 1000cc a 850cc.

Un fin de curso aprobado... y con nota

La diferencia de puntos entre el pasado curso y el actual, ya es de por si significativa y refleja la progesión de la marca del ala dorada. También lo reflejan las últimas carreras. Joan Mir, piloto del equipo oficial, ha logrado en este tramo final de temporada dos terceras plazas a lomos de la resucitada RC213V: una en Japón y otra en Malasia.

Mir y Marini, los dos pilotos del Honda HRC Castrol / Honda HRC Castrol

De esta manera, el Campeón del Mundo de 2020 lograba su mejor resultado en una carrera desde que fichó por Honda, en el curso 2023, tras la salida del campeonato de Suzuki, su anterior equipo. Y, por su parte, el equipo oficial conseguía su primer podio en dos años, que llegó de la mano de Marc Márquez en el GP de Japón de 2023.

Por otro lado, Zarco, desde el equipo satélite de Lucio Cecchinello, ha logrado clasificar en primera fila hasta en dos ocasiones esta temporada (Argentina y Alemania), una victoria en casa (Francia) y una segunda plaza en Silverstone. La progresión de Luca Marini, también ha sido evidente, habiéndose colado en el 'Top 10' en cinco de las últimas seis carreras. Sin duda, los 19 puntos que quedan para ascender de rango, son más que asequibles para la marca.