El otro homenaje de Márquez a Nieto: triquiñuela en la salida

Se han visto muchas cosas en todos los años en los que lleva celebrándose el Mundial de MotoGP, aunque pocas como la de la salida del GP de las Américas. Lluvia, desconcierto y juegos de póker, un cóctel explosivo que dio paso a una bandera roja.

Los protocolos cuando la carrera se declara en mojado son claros. No hay demasiadas opciones de despiste pero lo que sucedió en la parrilla de salida de Austin fue un auténtico caos. Ingeniero y mecánicos corriendo de un lado a otro, estrategias escondidas, dudas y decisiones de última hora, como la de Marc Márquez, bajándose de su moto en el último segundo para cambiar de moto.

Decisión de última hora o un intento de sorprender a sus rivales. De cualquier manera, la decisión de Marc supuso un efecto dominó. Pecco decidió seguirlo y bajarse de la moto, como muchos otros, y la organización decidió sacar bandera roja y realizar un procedimiento rápido de salida, entendiendo que había riesgo.

Independientemente del objetivo real de Marc Márquez, lo que seguro que ganaba era algo de tiempo para decidir qué reglajes utilizar. Un truco más viejo que el hilo negro y que ya utilizó Ángel Nieto en 1984.

Nieto, antes de la salida / Redes Sociales

El madrileño fue quizás menos sutil en su momento y poco antes de la salida dejó caer en plena pista su caja de herramientas. No hace falta decir que todas las herramientas acabaron desperdigadas por el suelo y la organización tuvo que retrasar la salida mientras los auxiliares recogían las piezas.

Con esta triquiñuela ganaba tiempo para decidir más tranquilamente la estrategia a seguir. Una muestra más de su inteligencia en todos los aspectos de la competición y que ha servido de inspiración para Marc Márquez, que tiene a Nieto muy presente, como demostró en Argentina homenajeándolo en su victoria 90.

Estrategia meditada

Con la carrera declarada en mojado y tras la primera vuelta de reconocimiento, había dudas sobre qué utilizar, hacía falta más tiempo para pensar y la única opción era correr. "Cuando quedaban siete minutos pregunté al equipo si había tiempo para cambiar pneumáticos y me dijeron que no", explicó Márquez a los micrófonos de 'DAZN'. "Entonces les dije que cuando faltaran dos voy a salir de la parrilla, probablemente me sigan todos y habrá un 'start delayed' y así ha sido", reconoció el ilerdense, que tenía "muy claro el reglamento". "Nuestra faena es tener claro el reglamento, no solo ir rápido sino tener todo controlado", argumentó.

Luego matizó que había dado el mensaje a Marco Rigamonti, jefe técnico de Ducati, porque no lo tenía claro. "Le he preguntado si la moto estaba lista y él me ha dicho que sí, entonces le he dicho que quizás lo hacía".

Dicho y hecho. Saltó como un resorte camino a boxes y todos le siguieron. Salida retrasada y objetivo conseguido.