Holgado sigue concentrado tras del podio de Austria

El 'rookie' Dani Holgado consiguió el primer podio en la categoría intermedia en el Gran Premio de Austria. Tras la segunda posición en el Red Bull Ring, el subcampeón de Moto3 ya tiene la mirada clavada en el Gran Premio de Hungría. Este fin de semana, todos los pilotos del campeonato se adentrarán en un nuevo circuito.

El primer podio para Holgado

"Después de conseguir mi primer podio en Moto2, simplemente quiero seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y este fin de semana llegamos a un circuito nuevo, en el que todavía no he tenido la oportunidad de pilotar, por lo que será importante hacerlo bien desde el viernes para ver hasta dónde podemos llegar", afirma Holgado en la nota de prensa del equipo.

La esperanza de Alonso

Por otro lado, el colombiano de origen español y campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, no tuvo tanta suerte en el 'Red Bull Ring' de Spielberg al sufrir una caída cuando peleaba por el podio pero "Balaton Park es un circuito nuevo", en el que todavía no han "rodado".

"Estos días aprovechamos para ver todos los vídeos que podemos para aprendernos las curva, aunque parece que éste es un circuito totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Hay muchas variantes cerradas y frenadas fuertes, no es muy largo, pero tendremos que dar muchas vueltas y, sobre todo, disfrutarlo", insiste el campeón del mundo de 2024.