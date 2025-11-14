Holgado marca la pauta y Moreira se deshincha

El español Daniel Holgado (Kalex) ha sido el más rápido en la práctica oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se ha disputado en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, en la que el líder del mundial, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) se ha quedado fuera de la misma.

Holgado, que acabó en el suelo al final de la sesión, batió hasta en dos ocasiones el récord de Moto2, que tenía desde la mañana el también español Alex Escrig (Forward), mientras que Moreira fue decimonoveno y, por tanto, obligado a pasar por la primera clasificación.

Mientras, su único rival en la pelea por el título, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), acabó en la décima posición.

El colombiano de origen español David Alonso (Kalex) fue la primera víctima propiciatoria de la práctica oficial de Moto2, al caerse a las primeras de cambio en la curva dos del trazado, lo que no le impidió continuar con los entrenamientos y conseguir en su tercera vuelta el tercer mejor tiempo de la categoría, aunque con más de 25 minutos de sesión por delante.

El italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) fue uno de los líderes más solventes de esta práctica, con apenas unas milésimas de segundo sobre Daniel Holgado (22), David Alonso (43) y Jake Dixon (55).

Por entonces, en los primeros minutos, Manuel 'Manugas' González (Kalex) era séptimo, y el líder del mundial y su máximo rival por el título, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), se encontraba en la vigésima plaza.

El español Daniel Muñoz (Kalex), sustituto del lesionado piloto turco Deniz Öncü, fue el siguiente líder con un tiempo de 1:32.868, que era nuevo récord absoluto de la categoría, al batir el registro que por la mañana había establecido el también español Alex Escrig (Forward) en 1:33.050.

No obstante, no duró mucho Muñoz como líder, pues por detrás un correoso Daniel Holgado 'pulverizó' esa marca al parar el cronómetro en 1:32.503 y 1:32.408, con el checo Filip Salac (Boscoscuro), que por la mañana se fue por los suelos, aunque sin consecuencias para su integridad física, 'colándose' en la segunda posición.

Tras conseguir la vuelta rápida, Daniel Holgado no tardó en acabar por los suelos al entrar demasiado colado en la curva dos del trazado y, aunque intentó controlar la moto, acabó sobre la grava de esa escapatoria.

Con Daniel Holgado como líder, también consiguieron el objetivo de entrar en la segunda clasificación directa Jake Dixon, Daniel Muñoz, Izan Guevara (Boscoscuro), que sufrió hasta dos caídas en los libres matinales, Alex Escrig, Senna Agius (Kalex), Celestino Vietti (Boscoscuro), Barry Baltus (Kalex), Tony Arbolino (Boscoscuro), Manuel González, Collin Veijer (Kalex), Sergio García Dols (Kalex), Iván Ortolá (Boscoscuro) y Marcos Ramírez (Kalex).