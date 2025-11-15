Holgado se lleva su cuarta pole y Manu González saldrá por delante de Moreira

Dani Holgado consiguió este sábado la cuarta 'pole position' en su temporada como 'rookie' en Moto2 (01:31.715). El piloto alicantino dio un golpe en la mesa al romper el récord que ya había roto previamente Albert Arenas en la Q1 (1'32.177). Izan Guevara se quedó a 0.158 de él y le acompañará en la primera fila, junto a un fuerte Senna Agius. Diogo Moreira, líder del mundial, partirá 9º mientras que Manuel González saldrá 5º.

No le valía otra cosa que no fuera pasar a Q2 a Moreira, que aún se juega el campeonato de Moto2 con Manuel González. El brasileño tuvo que pasar por Q1 tras no clasificar entre los catorce primeros durante la Práctica del viernes por la tarde. Dominó la sesión desde un inicio, en la que también se encontraban nombres como Alonso López, David Alonso, Albert Arenas o Aron Canet.

Se puso seria la cosa a falta de dos minutos de sesión. Arenas se mostró muy sólido y se sacó de bajo la manga una impecable vuelta con un registro de 1:32.177 para pasar a la siguiente sesión en primera plaza. El catalán tiene hambre de firmar un buen fin de semana, el último antes de emprender una nueva etapa en el 'paddock' de Superbikes.

Junto a él, avanzaban Canet, el líder del mundial y Filip Salac, quien también se mostró muy activo durante prácticamente toda la sesión. La sorpresa llegó con David Alonso, Campeón del Mundo de Moto3 en 2024 y vencedor de una carrera este curso, fuera de la Q2. El colombiano partirá desde la vigésima plaza.

Una 'pole' con varios candidatos

Con la llegada de la Q2, los primeros en marcar los mejores registros eran pirmero Izan Guevara, y después Dani Holgado, que ya fue el más rápido en la Práctica del viernes. El valenciano asaltaba la primera plaza con un registro de 1:32.075 con el que se mantuvo hasta los dos últimos minutos.

Entonces, empezó el baile de posiciones. Senna Agius se colocaba primero, pero pronto le arrebataba la plaza Guevara. Duró menos de 20 segundos en ella, puesto que Holgado volvió a dar un golpe en la mesa definitivo con el que anotó la cuarta 'pole' de la temporada (1:31.715). Guevera se quedó a 0.158 de llevarse el reloj y Agius terminó tercero.

Un impecable Albert Arenas partirá cuarto en su última carrera en el mundial, mientras que Manuel González, segundo a 24 puntos de Moreira en la general, ha logrado salir por delante del brasileño (5º). Precisamente el '10' partirá noveno en un fin de semana en el que está sufriendo más de lo esperado. Se quedó a 0.416 del mejor registro.

Le tocará remar a Diogo. O no. Porque lo cierto es que tan solo un milagro podría provocar que mañana el mundial terminase vestido con la bandera española. 'ManuGasss' debería llevarse la victoria y esperar que Moreira no le sacase un punto. Pero como suele decirse, en las carreras todo puede suceder.